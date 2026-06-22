Impiden ingreso a empleados del Ministerio de la Igualdad en inicio de liquidación de la entidad
A esta hora se encuentran afuera del edificio, ante el impedimento para cumplir con sus funciones por el comienzo de la liquidación de la entidad.
Varios empleados del Ministerio de la Igualdad que llegaron a trabajar este lunes, les impidieron el acceso a la entidad tras una supuesta orden de la secretaria general.
A esta hora se encuentran afuera del edificio, ante el impedimento para cumplir con sus funciones por el comienzo de la liquidación de la entidad.
En desarrollo....
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...