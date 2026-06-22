Impiden ingreso a empleados del Ministerio de la Igualdad en inicio de liquidación de la entidad

Varios empleados del Ministerio de la Igualdad que llegaron a trabajar este lunes, les impidieron el acceso a la entidad tras una supuesta orden de la secretaria general.

A esta hora se encuentran afuera del edificio, ante el impedimento para cumplir con sus funciones por el comienzo de la liquidación de la entidad.

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