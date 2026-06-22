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22 jun 2026 Actualizado 14:48

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Política

Impiden ingreso a empleados del Ministerio de la Igualdad en inicio de liquidación de la entidad

A esta hora se encuentran afuera del edificio, ante el impedimento para cumplir con sus funciones por el comienzo de la liquidación de la entidad.

Impiden ingreso a empleados del Ministerio de la Igualdad en inicio de liquidación de la entidad

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Varios empleados del Ministerio de la Igualdad que llegaron a trabajar este lunes, les impidieron el acceso a la entidad tras una supuesta orden de la secretaria general.

A esta hora se encuentran afuera del edificio, ante el impedimento para cumplir con sus funciones por el comienzo de la liquidación de la entidad.

En desarrollo....

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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