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¿Argentinos dieron la espalda a propósito a la premiación de España? Esto dijo reconocido periodista

Una de las voces más reconocidas en el relato deportivo en Argentina es la de Juan Ángel Furlanich. El destacado periodista, quien hace parte de DSports, estuvo en el Mundial 2026 narrando todos los goles y las mejores jugadas en cada una de las fases del torneo.

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El narrador argentino estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando sobre el futuro de Argentina tras perder la final y las polémicas suscitadas en torno al final del partido.

En desarrollo.

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