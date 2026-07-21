Asesinato de menor de dos años en Polonuevo, Atlántico, sería producto de una retaliación

José Luque, secretario del interior del Atlántico, habló en 6AMW de Caracol Radio sobre el ataque armado en una panadería del municipio de Polonuevo, que dejó sin vida a una menor de dos años.

Según mencionó, al parecer, la menor es presuntamente víctima de una retaliación. “El padre de la niña, dueño de la panadería, está hoy privado de la libertad, con medida intramural, por el delito de extorsión”, dijo.

De acuerdo con el secretario, el hombre se dedicaba al perfilamiento, presuntamente, de otros comerciantes, para que fueran extorsionados.

Ante los hechos, Luque afirmó que desde el 20 de julio se está trabajando con un componente de 25 motorizados de la Unipol, de la Fuerza de Reacción, el Gaular militar para dar con el paradero de los responsables y capturarlos.

El hecho también hace parte y es una clara radiografía del enfrentamiento entre bandas que hay en el Atlántico. Sin embargo, Luque señaló que este es un tema a nivel nacional.

Por esto, hizo un llamado desde la Gobernación del Atlántico porque según dice, han estado solos en todo este tipo de actos.

“Venimos haciendo unas inversiones muy importantes que vienen enfocadas únicamente en el fortalecimiento de la fuerza pública, en suministro de movilidad, de tecnología, de comunicaciones”, aseguró, agregando que en las próximas semanas tendrán la primera flota de drones automáticos en todo el país, que consta más de 44 unidades que van a estar vigilando el territorio las 24 horas del día.

Incluso, resaltó que tienen confianza en el nuevo Gobierno para recibir más apoyo, porque pese a que es consciente de que el pie de fuerza del país nunca es suficiente, esperan una mayor inversión en la tecnología que generen reacciones inmediatas de las autoridades a donde se van presentando los delitos.