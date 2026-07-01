“El primer decreto debe ser para cambiar la Junta de Ecopetrol; fue una destrucción total”: Restrepo

En entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, detalló la hoja de ruta del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, cambios en entidades clave como Ecopetrol, los desafíos económicos, las tensiones políticas de la transición y el empalme “anticorrupción”.

Uno de los anuncios más contundentes fue la reestructuración inmediata de la empresa estatal de Ecopetrol, la cual, según sus palabras, ha sufrido una “destrucción total”. En ese sentido, Restrepo señaló el plan para la compañía y las primeras decisiones que adoptará la administración entrante a partir del 7 de agosto de 2026.

Intervención inmediata de Ecopetrol

Para el nuevo Gobierno, la situación de Ecopetrol es crítica. Restrepo calificó la gestión de la administración actual como una “destrucción total” en los ámbitos estratégico, operativo, financiero y reputacional. En ese sentido, anunció que la primera acción administrativa será cambiar la Junta Directiva de Ecopetrol.

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“El primer decreto que tiene que expedir el gobierno Abelardo es el decreto por el cual se cita a la Asamblea de Ecopetrol, porque esa asamblea tiene que ser citada lo más rápidamente posible para que en esa asamblea se cambie la junta directiva y en esa junta directiva nueva se cambie al presidente de Ecopetrol. No podemos permitir que esto siga a su marcha”, aseveró.

Restrepo, criticó con dureza las decisiones que han limitado el crecimiento de la petrolera, señalando que la han atacado por todos los frentes.

“La atacamos estratégicamente cuando le impedimos realizar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. La atacamos estratégicamente cuando le impedimos hacer exploración no convencional en Colombia o en el exterior”, añadió.

También cuestionó el incremento de los costos de extracción en comparación con años anteriores y la afectación reputacional de la entidad con Ricardo Roa al frente.

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