Nicolás Barguil es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes

Tras varios días de intensas negociaciones y una fuerte puja política por el control de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, el nombre del representante conservador Nicolás Barguil se consolidó como el favorito para asumir la presidencia de la corporación durante el primer año del nuevo Congreso.

Su candidatura ganó fuerza luego de recibir el respaldo mayoritario de la bancada del Partido Conservador y el guiño del presidente electo, Abelardo de la Espriella, apoyos que terminaron por inclinar la balanza a su favor.

Con 42 años, el congresista por Córdoba y primo del exsenador David Barguil ocupará uno de los cargos más importantes del Legislativo.

¿Quién es Nicolás Barguil?

Nacido en Montería, Nicolás Barguil es profesional en Marketing y Negocios Internacionales, especialista en Gerencia Pública y magíster en Administración de Empresas.

Antes de llegar al Congreso, desarrolló una trayectoria de más de 14 años en el sector agroindustrial, donde se desempeñó como gerente, asesor, consultor y representante gremial ante Fenalce y la Confederación Nacional de Algodoneros.

En un mensaje dirigido a sus electores, Barguil agradeció el respaldo recibido en las urnas y afirmó: “Gracias, Córdoba, por creer en este proyecto y por permitirme representarlos con compromiso y responsabilidad”.

Elegido por primera vez a la Cámara en 2022 con el aval del Partido Conservador, fue reelegido este año para continuar representando a Córdoba. Durante el cuatrienio que termina hizo parte del grupo de congresistas conservadores que respaldó varias iniciativas del gobierno de Gustavo Petro, una postura que generó cuestionamientos dentro de algunos sectores de su partido.

Pese a ello, 17 de los 20 representantes conservadores oficializaron su apoyo para que presida la Cámara, destacando su capacidad de concertación y experiencia legislativa.

Tras recibir ese respaldo, el congresista manifestó: “Recibo este apoyo con gratitud y con el compromiso de trabajar por una Cámara de Representantes que privilegie el diálogo, el respeto institucional y la construcción de consensos por el bien del país”.

Además del respaldo de su bancada, Barguil mantiene una estrecha relación familiar y de amistad con el presidente electo Abelardo de la Espriella, un factor que también fortaleció su aspiración.

Con la decisión del Centro Democrático de desistir de presentar un candidato propio, el camino quedó prácticamente despejado para que Nicolás Barguil fuera elegido presidente de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2027, desde donde tendrá la responsabilidad de conducir los debates legislativos y tramitar la agenda del nuevo gobierno.

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