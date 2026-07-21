Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 jul 2026 Actualizado 17:01

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Análisis: ¿Bajas de soldados de EE.UU. en Jordania pueden llevarlo a replantear la guerra con Irán?

Frank Kendall III, quien fue secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos entre 2021 y 2025, se refiere al caso de los dos soldados estadounidenses que murieron en Jordania durante un ataque iraní con misiles balísticos y drones contra la base aérea.

Análisis: ¿Bajas de soldados de EE.UU. en Jordania pueden llevar a replantear la guerra con Irán?

Análisis: ¿Bajas de soldados de EE.UU. en Jordania pueden llevar a replantear la guerra con Irán?

00:00:0009:30
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir