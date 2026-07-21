Análisis: ¿Bajas de soldados de EE.UU. en Jordania pueden llevarlo a replantear la guerra con Irán?

Frank Kendall III, quien fue secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos entre 2021 y 2025, se refiere al caso de los dos soldados estadounidenses que murieron en Jordania durante un ataque iraní con misiles balísticos y drones contra la base aérea.