ELN entregó a una misión humanitaria a mujer secuestrada hace más de seis meses en el Catatumbo

ELN entregó a una comisión humanitaria a Brenda Felicita Carrascal Carvajalino, secuestrada hace más de seis meses en el Catatumbo. / Foto: Defensoría del Pueblo.

Catatumbo

A una misión humanitaria fue entregada Brenda Felicita Carrascal Carvajalino, secuestrada hace más de seis meses en la región del Catatumbo.

Representante de la Defensoría del Pueblo en el Catatumbo, de la Iglesia Católica y la Misión de la ONU en Colombia fueron citados en zona rural del municipio de Teorama, Norte de Santander, para recibir a la víctima.

Brenda Felicita, de 28 años, había sido secuestrada el pasado 18 de octubre de 2025 por el ELN.

Una vez regresó a la libertad, la joven se reencontró con su familia en el casco urbano de ese mismo municipio.

“Saludamos su regreso a la libertad y el reencuentro con su familia. Seguiremos adelante con todas las gestiones humanitarias que permitan la liberación de todas las personas secuestradas”, expresó la Defensoría del Pueblo a través de su perfil en X.