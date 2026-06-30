Clan del Golfo suspende impuesto guerra en Antioquia como gesto de buena voluntad a De la Espriella

El Clan del Golfo anunció que dejará de cobrar el “impuesto de guerra” a comerciantes en varios municipios de los departamentos de Antioquia y Córdoba entre el 10 de julio y el 10 de octubre.

La estructura armada dice que esta decisión es un mensaje de “buena voluntad” que se le quiere enviar al presidente electo Abelardo de la Espriella y a los países garantes del proceso de paz.

En un comunicado, la organización señaló: “Esta decisión constituye un gesto tangible de buena voluntad al presidente electo Dr. Abelardo Gabriel De La Espriella Otero y también un reconocimiento a los países mediadores —Reino de España, Reino de Noruega, Confederación Suiza, Estado de Qatar—, a los acompañantes —Misión de Apoyo al Proceso de Paz MAPP/OEA, Conferencia Episcopal de Colombia y Consejo Mundial de Iglesias— por su seriedad, objetividad y hospitalidad en el proceso de mediación que ha posibilitado los avances de este esfuerzo”.

Además, el grupo armado afirmó: “Reafirmamos nuestro compromiso con los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo y nuestra disposición hacia una solución negociada al conflicto”.

Finalmente, indicaron: “Igualmente reiteramos la invitación para que el gobierno entrante designe observadores que acompañen y conozcan de primera mano el desarrollo del espacio de conversación. No tenemos nada que ocultar y sí mucho que mostrar sobre lo construido”.