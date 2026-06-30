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30 jun 2026 Actualizado 17:37

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Orden Público

Clan del Golfo suspende impuesto guerra en Antioquia como gesto de buena voluntad a De la Espriella

El Clan del Golfo anunció que dejará de cobrar el “impuesto de guerra” a comerciantes en varios municipios de los departamentos de Antioquia y Córdoba entre el 10 de julio y el 10 de octubre.

Integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo

Integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo

Integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo
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El Clan del Golfo anunció que dejará de cobrar el “impuesto de guerra” a comerciantes en varios municipios de los departamentos de Antioquia y Córdoba entre el 10 de julio y el 10 de octubre.

La estructura armada dice que esta decisión es un mensaje de “buena voluntad” que se le quiere enviar al presidente electo Abelardo de la Espriella y a los países garantes del proceso de paz.

En un comunicado, la organización señaló: “Esta decisión constituye un gesto tangible de buena voluntad al presidente electo Dr. Abelardo Gabriel De La Espriella Otero y también un reconocimiento a los países mediadores —Reino de España, Reino de Noruega, Confederación Suiza, Estado de Qatar—, a los acompañantes —Misión de Apoyo al Proceso de Paz MAPP/OEA, Conferencia Episcopal de Colombia y Consejo Mundial de Iglesias— por su seriedad, objetividad y hospitalidad en el proceso de mediación que ha posibilitado los avances de este esfuerzo”.

Además, el grupo armado afirmó: “Reafirmamos nuestro compromiso con los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo y nuestra disposición hacia una solución negociada al conflicto”.

Finalmente, indicaron: “Igualmente reiteramos la invitación para que el gobierno entrante designe observadores que acompañen y conozcan de primera mano el desarrollo del espacio de conversación. No tenemos nada que ocultar y sí mucho que mostrar sobre lo construido”.

Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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