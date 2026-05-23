ELN se atribuye masacre ocurrida en zona rural de Ábrego, Norte de Santander

Masacre en Norte de Santander: asesinan a líder social y a su esquema de protección

Norte de Santander.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó la masacre ocurrida el pasado 19 de mayo en zona rural de Ábrego, Norte de Santander, en la que fueron asesinadas seis personas, entre ellas el líder social Freiman David Velásquez y dos integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la guerrilla entregó su relato sobre lo ocurrido en la vereda Oropoma, donde se registró el ataque contra una camioneta en la que se movilizaban las víctimas.

Según el grupo armado, la acción se produjo durante un retén instalado por sus integrantes en esa zona del departamento.

En el documento, el ELN afirmó que había recibido información sobre los movimientos de una camioneta negra sin distintivos que, presuntamente, era utilizada por integrantes de la disidencia de las Farc para desplazarse entre el casco urbano de Ábrego y la vereda La Teja.

La organización sostuvo que, con base en esos reportes, desplegó unidades en el sector para realizar controles sobre el vehículo.

De acuerdo con la versión entregada por la guerrilla, cuando la camioneta se aproximó al lugar donde estaba instalado el retén, el conductor no atendió la señal de pare y emprendió la huida.

El grupo armado aseguró que disparó contra las llantas del vehículo y que posteriormente se produjo un intercambio de disparos con algunos de sus ocupantes.

El ELN señaló que como resultado de esa acción murieron las seis personas que se encontraban en la camioneta y que uno de sus integrantes resultó herido.

Asimismo, indicó que tras los hechos fueron recuperadas dos pistolas.

En el comunicado, la organización identificó entre las víctimas a Freiman David Velásquez, reconocido dirigente social de la región, así como a Robinson Carvajalino y Sebastián Murillo, integrantes de la Unidad Nacional de Protección.

Además, mencionó a otras tres personas fallecidas, a quienes vinculó con actividades relacionadas con la disidencia, estructura armada con la que mantiene una confrontación en el Catatumbo.

La guerrilla también aprovechó el pronunciamiento para reiterar acusaciones contra el Frente 33, al que señaló de mantener presuntos vínculos con integrantes de la Fuerza Pública.

De igual forma, aseguró que vehículos adscritos a esquemas de protección de la UNP estarían siendo utilizados para actividades logísticas en favor de esa estructura armada, afirmaciones que no fueron acompañadas de pruebas dentro del comunicado.

Otro de los señalamientos contenidos en el documento hace referencia al aeropuerto de Tibú, instalación que, según el ELN, estaría siendo utilizada para apoyar operaciones logísticas de la disidencia.

El pronunciamiento concluye con un mensaje de solidaridad a los familiares de Freiman David Velásquez y con nuevas referencias al conflicto armado que se desarrolla en el Catatumbo, una región que durante los últimos meses ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y de economías ilícitas.