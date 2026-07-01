Cuánto es el retroactivo de la prima en 2026: Pago exclusivo a sector público y docentes explicado

Imagen de referencia. Fondo pesos colombianos - Maestra a punto de entrar a clase (izquierda) - Trabajadora pública (derecha): Getty Images.

La prima de servicios en Colombia es uno de los beneficios laborales otorgados por el Código Sustantivo del Trabajo (CST), el cual permite a los trabajadores de distintas entidades alrededor del país contar con un ingreso adicional por sus oficios durante el año.

Esta prestación otorga un mes de salario por cada año trabajado (2’000.000 en caso de ganar un salario mínimo legal mensual vigente, SMLMV, para 2026) y es una obligación para todos los empleadores del sector privado y para buena parte del sector público, incluidos aquellos trabajadores del ámbito académico y docente.

¿Qué trabajadores del sector educativo reciben prima de servicios?

Aquellos maestros que mantienen una relación laboral formal con una institución educativa tienen derecho a recibir la prima de servicios. Esto abarca a los docentes vinculados mediante contratos laborales en colegios privados y a quienes forman parte de la planta oficial del sistema educativo público bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente, según el Ministerio de Educación.

En estos casos, la institución empleadora debe reconocer la prestación social de acuerdo con el tiempo trabajado durante el semestre. Si el docente no completó los seis meses, el valor de la prima se calcula de manera proporcional, de igual forma, condicionante al sueldo que actualmente el profesional de la pedagogía reciba.

¿Los trabajadores de qué entidades públicas reciben retroactivo en 2026?

A través del decreto 0312 del 25 de marzo de 2026, el Gobierno Nacional fijó las remuneraciones para todos los empleados del sector público de la rama ejecutiva, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible.

El nuevo rango salarial es para los docentes de colegios y universidades públicas, jueces, empleados de la Contraloría, la Dian y la Aeronáutica Civil, así como para el personal civil del Ministerio de Defensa y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

¿Cuánto es el porcentaje del pago del retroactivo para sector público y docentes?

Según lo informado a través del sitio web de la presidencia, la normativa estableció un aumento salarial de 7%, el mismo que es instaurado desde abril del 2025 en la mesa de negociación del sector público, que está compuesto por el Gobierno nacional y federaciones sindicales.

Para establecer dicho porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 más el 1,9%. La inflación anual del país contabilizó en 2025 el 5,1%.

¿Cuándo se pagará el retroactivo a empleados del sector público y docentes?

Aunque la cancelación del valor de retroactivo comenzó a aplicarse desde enero del 2026, el pago no tiene un calendario unificado, según Función Pública.

Dicho esto, los funcionarios que aún no han visto reflejado el desembolso semejante al aumento salarial del 7% y que equivaldría en igual medida al retroactivo al año en curso 2026, estarían dependiendo de la rapidez y efectividad administrativa de la entidad a la cual se encuentren vinculados. Ya que esta es la única encargada de establecer con exactitud la fecha del pago.

Sin embargo, es importante mencionar que, dependiendo del tiempo que se tarde la institución educativa o entidad pública, a la cual se encuentre vinculada, en realizar la cancelación del valor de retroactivo, mayor será la cifra final que le será consignada a cada funcionario o docente.

LEA el DECRETO 0312 del 25 de marzo de 2026 AQUÍ:

Escuchar EN VIVO Caracol Radio: