Fecha límite pago impuesto vehicular por regiones 2026 ¿Dónde puede pagar y qué hacer si se le pasó

Impuesto vehicular en Colombia 2025: ¿Todavía hay descuento? Fechas de pago en Antioquia, Caldas, Quindío y más (Getty Images)

El impuesto vehicular es una de las obligaciones que deben cumplir miles de propietarios de vehículos en Colombia. Se trata de una responsabilidad que se debe cumplir cada año, ya que es un tributo administrado por las gobernaciones y el Distrito Capital.

Sin embargo, las fechas de vencimiento no son iguales en todas las ciudades del país, por lo que es importante consultar el calendario correspondiente al lugar donde está matriculado el vehículo.

Lea también: Impuesto vehicular y predial 2026 en Bogotá: ¿de cuanto es el descuento por pronto pago?

Si el plazo ya venció, aún es posible realizar el pago, aunque el propietario deberá asumir intereses de mora y, en algunos casos, sanciones por extemporaneidad.

Fecha límite del impuesto vehicular 2026 en Colombia

De acuerdo con información de las alcaldías de cada departamento, las principales fechas de vencimiento para el pago del impuesto vehicular durante 2026 son:

Bogotá: descuento del 10 % hasta el 15 de mayo y pago sin descuento hasta el 24 de julio. También está habilitado el pago por cuotas voluntarias.

descuento del 10 % hasta el 15 de mayo y pago sin descuento hasta el 24 de julio. También está habilitado el pago por cuotas voluntarias. Antioquia: descuento por pronto pago hasta el 30 de abril y plazo sin sanciones hasta el 31 de julio.

descuento por pronto pago hasta el 30 de abril y plazo sin sanciones hasta el 31 de julio. Cundinamarca: 10 % de descuento hasta el 31 de mayo y 5 % hasta el 31 de julio.

10 % de descuento hasta el 31 de mayo y 5 % hasta el 31 de julio. Valle del Cauca: el calendario depende de los tres últimos dígitos de la placa: 30 de abril (000-333), 29 de mayo (334-666) y 30 de junio (667-999 y motocicletas de más de 125 cc).

el calendario depende de los tres últimos dígitos de la placa: 30 de abril (000-333), 29 de mayo (334-666) y 30 de junio (667-999 y motocicletas de más de 125 cc). Santander: pago sin sanciones hasta el 30 de junio.

pago sin sanciones hasta el 30 de junio. Tolima: de acuerdo con la Gobernación del Tolima,el último día para pagar el impuesto vehicular fue el 30 de junio.

¿Dónde se puede pagar el impuesto vehicular?

Cada departamento dispone de una plataforma oficial para generar la liquidación y realizar el pago electrónico mediante PSE o tarjetas autorizadas. También existen puntos físicos habilitados en bancos y entidades financieras autorizadas por cada gobernación.

¿Qué pasa si se pasó de la fecha de pago?

Si el propietario no alcanzó a pagar antes del vencimiento, no pierde la posibilidad de ponerse al día. Sin embargo, deberá cancelar:

El valor del impuesto.

Los intereses de mora generados desde el vencimiento.

La sanción por extemporaneidad cuando corresponda, de acuerdo con la normativa tributaria de cada departamento.

En algunos departamentos también existen alivios tributarios temporales para quienes tienen deudas de vigencias anteriores, por lo que es recomendable consultar la información vigente antes de realizar el pago.

¿Quiénes deben pagar el impuesto vehicular?

El impuesto aplica para los propietarios de automóviles, camionetas, camperos, vehículos de carga, motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos y otros vehículos matriculados en los departamentos o en Bogotá.

El valor se calcula con base en el avalúo comercial definido anualmente por el Gobierno Nacional y las tarifas establecidas para cada rango de valor del vehículo.