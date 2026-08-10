Precio del dólar HOY 10 de agosto 2026 en Colombia: ¿Cuánto son 40 dólares en pesos colombianos?

Imagen de la divisa estadounidense tomada de Getty Imagenes (Autor: Javier Ghersi) // Imagen de la bandera de Canadá tomada de Getty imagenes (Autora: Elizabeth Fernandez) // Imagen de la bandera de Australia tomada de Getty imagenes (Autor: SimpleImages) // Imagen de la bandera de Colombia tomada de Getty imagenes (Autor: SimpleImages) // Imagen de las monedas colombianas tomada de Getty imagenes (Autor: Javier Ghersi)

El dólar estadounidense es la divisa preferida para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos importados, productos y servicios de uso diario. De esta forma, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores.

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Dólar estadounidense

El dólar inició la semana de este lunes 10 de agosto con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.157,4 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Lo que, en comparación con el cierre de la semana pasada, representa un alza para la moneda nacional, a pesar de que su variación es mínima. En grandes transacciones, la diferencia empieza a tomar fuerza; tal es el caso de 40 dólares que a cierre anterior significan $127.176 COP y hoy se sitúan en 126.296 COP, logrando una diferencia de 880 pesos colombianos.

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Dólar HOY

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Revise las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C.:

Compran a $3.360 - Venta a $3.430

Medellín:

Compran a $3.360 - Venta a $3.510

Cali:

Compran a $3.200 - Venta a $3.350

Cartagena:

Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Cúcuta:

Compran a $3.320 - Venta a $3.370

Pereira:

Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Euro HOY

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.642,78 pesos colombianos. En comparación con el reporte anterior, la divisa registró un incremento de $13,81 pesos colombianos, lo que representa una variación del 0.38%.

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Dólar australiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir, piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2.264,42 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa una baja de $3,73 pesos colombianos y una variación del -0.17%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense, se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.262,16 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró un incremento de $9,96 pesos, equivalente al 0,44%, manteniendo una variación positiva en el mercado de cambio.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, inicia la jornada con una cotización de 79,59 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento del 1,80%. Para esta jornada, se espera que alcance un precio máximo de 79,65 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 77,80 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 84,96 dólares, lo que representa un incremento del 1,69% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 85,09 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 83,33 dólares.

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