Invierta este valor en CDT para recibir $500.000 pesos al mes en 2026: Tasa interés E.A. explicada

Aprenda en qué consiste un CDT y cómo ayudaría en sus inversiones a futuro. - Foto Getty Images

Los Certificados de Depósitos a Términos (CDT) se convirtieron en una herramienta rentable al alcance de todos, siendo una dinámica segura que le permite invertir su dinero o capital dentro de una entidad financiera o bancaria por un plazo determinado que usted podrá elegir, de acuerdo a las proyecciones económicas que usted quiera obtener a futuro.

¿Cómo funciona un CDT?

Funciona de tal manera que usted ingresa un monto a la entidad bancaria de su elección y está en un plazo mínimo de un mes o los plazos máximos que establezca a criterio su entidad financiera.

Por lo general, estas entidades ofrecen comúnmente hasta los 36 meses o más. De acuerdo a ese tiempo, su banco le entregará este monto sumado a lo que sume la tasa de interés que esté en vigencia en ese momento.

Use un CDT como alternativa de ahorro e inversión. - Foto Getty Images / Dilok Klaisataporn Ampliar Use un CDT como alternativa de ahorro e inversión. - Foto Getty Images / Dilok Klaisataporn Cerrar

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¿Por qué debería de usar un CDT en Colombia?

Según algunas las financieras en Colombia, la apertura de cuentas CDT, tanto tradicionales como digitales, ha aumentado en los últimos años. Las razones de esta modalidad de ahorro se deben a los siguientes motivos:

El volumen de dinero en una cuenta CDT ha sido superior a muchas cuentas de ahorro comunes o tradicionales.

en una cuenta CDT ha sido superior a muchas cuentas de ahorro comunes o tradicionales. La seguridad del plazo fijo y la tasa conocida permiten inversiones sin ningún sobresalto o resultado inesperado.

permiten inversiones sin ningún sobresalto o resultado inesperado. Los CDT digitales permiten abrir inversiones 100 % en línea, desde montos accesibles y con mayor comodidad, evitando papeleo e inversiones mucho más mayores de lo que se tiene presupuestado.

Si usted desea obtener un monto especifico mes a mes, usted deberá realizar una inversión que sea proporcional a la ganancia que usted desea obtener mensualmente.

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¿Qué monto deberá depositar para lograr $500.000 pesos al mes este 2026?

Si usted desea obtener el valor mencionado mes a mes, deberá realizar una inversión de entre los $55 a $58 millones de pesos; el monto exacto dependerá de lo que estipule la tasa de interés efectivo anual que disponga el banco en el que quiera realizar su inversión y del plazo que usted escoja.

¿Qué es la tasa de interés E.A.?

La tasa de interés efectivo anual funciona como una fórmula matemática que refleja el porcentaje real de ganancia que se obtiene en un año o en el plazo que se establezca.

Por lo general, esta tasa establece la rentabilidad y las ganancias entre entidades financieras; es decir, con este índice podrá usted verificar entidad a entidad cuál le favorece más a usted.

En este caso, si usted abre un CDT a tres meses (90 días), este sería el caso.

Banco A: Le ofrece un CDT a 90 días con una E.A. del 13%.

Banco B: Le ofrece un CDT a 90 días con una E.A. del 11%.

Como resultado, el Banco A le dará más intereses en ese tiempo establecido.

Usted podrá abrir un CDT en cualquier momento y con el monto y entidad bancaria que usted vea rentable, teniendo en cuenta que se piden ciertos montos mínimos para que se pueda realizar la apertura, ya sea en un CDT tradicional o en uno digital.

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