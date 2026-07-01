Rescataron tres tigrillos en Cundinamarca que estaban abandonados en una finca

Tigrillos abandonados en una finca en La Mesa fueron rescatados. Foto: CAR Cundinamarca.

Bogotá D.C

Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) rescataron a tres tigrillos que estaban a la intemperie y abandonados en una finca ganadera en el municipio de La Mesa.

Este rescate se dio luego de que un ciudadano denunciara a la autoridad ambiental la presencia de estos tres animales en esa finca.

Una vez los técnicos los valoraron, se percataron de que se trataba de tres cachorros yaguarandí .

Proceso de liberación

Antes de liberar a los felinos, deben pasar por un proceso de recuperación y monitoreo por parte de los expertos.

“Serán puestos a disposición del CAV de fauna de la CAR para su protección y revisar su estado de salud, monitorearlos hasta que se encuentren en condiciones óptimas para ser liberados en su hábitat”, aseguró la directora regional Tequendama de la CAR, Nidia Cruz.

Recalcó que el CAV cuenta con una línea de atención 24/7 para atender y proteger nuestra fauna silvestre en todo el territorio.

Indicador de ecosistemas saludables

Esta especie nativa se distribuye ampliamente en Colombia, desde zonas de manglares y sabanas hasta bosques húmedos y áreas cercanas a asentamientos humanos.

La presencia de estos felinos en los ecosistemas naturales es un indicador de ambientes funcionales, con cobertura vegetal adecuada y disponibilidad de presas.