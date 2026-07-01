En Nocaima inició la construcción de un nuevo sistema de abastecimiento de agua

Después de años enfrentando problemas de desabastecimiento de agua, especialmente durante las temporadas de sequía, el municipio de Nocaima comenzó la construcción de un nuevo sistema de abastecimiento que busca garantizar un servicio continuo y seguro para los habitantes del casco urbano.

La obra, que será ejecutada por Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) bajo los lineamientos de la Gobernación de Cundinamarca, contará con una inversión superior a los 2.400 millones de pesos y beneficiará a más de 7.500 personas, gracias a la modernización de la infraestructura de captación y conducción del recurso hídrico.

Así será el nuevo sistema de abastecimiento de agua

El proyecto contempla la construcción de una nueva bocatoma sobre la quebrada Natautá, la instalación de más de cuatro kilómetros de tubería de alta densidad y la renovación integral del sistema de bombeo que llevará el agua hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) La Laja.

Con estas intervenciones se busca solucionar las fallas ocasionadas por el deterioro de los equipos existentes, consideradas la principal causa del desabastecimiento que ha afectado al municipio durante los últimos años.

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La obra se ejecutará en dos etapas

Jonathan Herrera, profesional de la Dirección de Obras de Empresas Públicas de Cundinamarca, explicó que el proyecto tendrá una duración de siete meses y se desarrollará en dos fases.

Durante los primeros tres meses se realizará la revisión y optimización de los estudios y diseños técnicos para garantizar la eficiencia del sistema.

Posteriormente comenzarán las obras, que incluyen la construcción de la bocatoma, la línea de impulsión, las estructuras de bombeo, la conducción del agua hasta la planta de tratamiento, además de excavaciones, instalación de tuberías, construcción de pasos elevados sobre las quebradas del sector y el montaje de equipos electromecánicos.

La comunidad hará seguimiento a la ejecución

Como parte del proyecto, Empresas Públicas de Cundinamarca puso en marcha un proceso de participación ciudadana con reuniones informativas y la conformación de veedurías, con el fin de que la comunidad haga seguimiento permanente al desarrollo de la obra y a la ejecución de los recursos.

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Con este proyecto, Nocaima espera poner fin a uno de sus principales problemas en materia de servicios públicos. La nueva infraestructura permitirá mejorar la continuidad del suministro de agua potable, reducir el impacto de las temporadas de sequía y brindar mejores condiciones para el bienestar de las familias y el desarrollo del municipio.