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01 jul 2026 Actualizado 18:21

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Capturados por fabricar cédulas falsas en Santa Marta

Los uniformados encontraron 73 cédulas de ciudadanía, ya elaboradas y listas para ser utilizadas, además de los equipos y materiales empleados para su fabricación.

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Un operativo simultáneo de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía Seccional Magdalena puso al descubierto una presunta red dedicada a fabricar documentos de identidad falsificados en el oriente de Santa Marta.

Las cinco diligencias judiciales se realizaron en viviendas de los barrios Los Fundadores, María Cristina y 17 de Diciembre, que permitieron la captura de cuatro hombres señalados de integrar esta estructura ilegal.

Los presuntos implicados fueron identificados como German Flórez, Miguel López, Oscar Torres y Elkin López, quienes fueron trasladados hasta la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, donde permanecen bajo custodia.

Al ingresar a los inmuebles, los uniformados encontraron 73 cédulas de ciudadanía, ya elaboradas y listas para ser utilizadas, además de los equipos y materiales empleados para su fabricación.

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Así mismo fueron encontrados elementos como una troqueladora, laminadora, papel fotográfico y otros con hologramas de documentos de identidad, 84 tarjetas SIM, dos computadores portátiles, once teléfonos celulares, cuatro cuadernos con información asociada a identidades y líneas telefónicas, entre otros, los cuales permanecen bajo recaudo de las autoridades.

Todo el material fue embalado como evidencia y será sometido a análisis dentro del proceso judicial que avanza contra los capturados.

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