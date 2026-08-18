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18 ago 2026 Actualizado 15:14

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Periodistas de Santa Marta se capacitan en IA para fortalecer el ejercicio periodístico

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el periodismo digital, las redes sociales y la influencia de las nuevas tecnologías en el oficio.

Periodistas de Santa Marta se capacitan en inteligencia para fortalecer el ejercicio periodístico/ Gissell Campo

Periodistas de Santa Marta se capacitan en inteligencia para fortalecer el ejercicio periodístico/ Gissell Campo

Periodistas de Santa Marta se capacitan en inteligencia para fortalecer el ejercicio periodístico/ Gissell Campo
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Con motivo del día del periodista un grupo de comunicadores de Santa Marta, se reunieron en un espacio de reconocimiento y reflexión sobre los cambios que atraviesa el oficio, ante la transformación de las plataformas digitales y la aparición de nuevas herramientas tecnológicas.

La jornada se realizó en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la conferencia llamada “Influencers de la verdad: periodismo en la era de las redes sociales y la IA” a cargo de Juan Carlos Velásquez, periodista y analista colombiano.

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Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el periodismo digital, las redes sociales y la influencia de las nuevas tecnologías en el oficio periodística; puso sobre la mesa los cambios que las redes sociales han generado en la forma de informar y en el consumo de contenidos, así como el creciente papel de los creadores de contenido en el ecosistema comunicativo.

También se analizaron las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para el ejercicio periodístico, sin dejar de lado los retos que plantea para quienes se desempeñan en el campo de la comunicación.

El encuentro, además de servir como un espacio de actualización para los profesionales, busca estrechar la relación entre la academia y el gremio periodístico de Santa Marta.

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Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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