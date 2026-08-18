Primera cohorte de mayores de 45 años se graduó como profesionales en la Unimagdalena
Los beneficiarios accedieron a un proceso especial de admisión basado en el reconocimiento de saberes y la validación por competencias, que permitió valorar entre el 30 % y el 90 % de los aprendizajes.
Santa Marta
En el 2025, en el marco de la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, nació la iniciativa “500 Años, 500 Oportunidades”, una apuesta de esta Institución y el Gobierno Nacional para abrir 500 cupos gratuitos a magdalenenses mayores de 45 años y con más de 10 años de experiencia laboral, brindándoles la posibilidad de alcanzar un título de educación superior.
A través del CREO, los beneficiarios accedieron a un proceso especial de admisión basado en el reconocimiento de saberes y la validación por competencias, que permitió valorar entre el 30 % y el 90 % de los aprendizajes y experiencias previamente adquiridos, según cada caso.
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La oferta incluyó los Programas de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Licenciatura en Matemáticas, Administración Pública, Tecnología en Artes Musicales, Tecnología en Educación Física, Recreación y Deporte, y Tecnología en Gestión Hotelera y Turística.
La iniciativa contempló, además, la política de gratuidad del Gobierno Nacional y modalidades flexibles de formación —virtual, a distancia y presencial—, compatibles con sus responsabilidades laborales y familiares.
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Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...