Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 ago 2026 Actualizado 15:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Primera cohorte de mayores de 45 años se graduó como profesionales en la Unimagdalena

Los beneficiarios accedieron a un proceso especial de admisión basado en el reconocimiento de saberes y la validación por competencias, que permitió valorar entre el 30 % y el 90 % de los aprendizajes.

Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Marta

En el 2025, en el marco de la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, nació la iniciativa “500 Años, 500 Oportunidades”, una apuesta de esta Institución y el Gobierno Nacional para abrir 500 cupos gratuitos a magdalenenses mayores de 45 años y con más de 10 años de experiencia laboral, brindándoles la posibilidad de alcanzar un título de educación superior.

A través del CREO, los beneficiarios accedieron a un proceso especial de admisión basado en el reconocimiento de saberes y la validación por competencias, que permitió valorar entre el 30 % y el 90 % de los aprendizajes y experiencias previamente adquiridos, según cada caso.

Le puede interesar: Terminal de Transporte de Santa Marta movilizó 56 mil pasajeros durante el puente festivo

La oferta incluyó los Programas de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Licenciatura en Matemáticas, Administración Pública, Tecnología en Artes Musicales, Tecnología en Educación Física, Recreación y Deporte, y Tecnología en Gestión Hotelera y Turística.

La iniciativa contempló, además, la política de gratuidad del Gobierno Nacional y modalidades flexibles de formación —virtual, a distancia y presencial—, compatibles con sus responsabilidades laborales y familiares.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir