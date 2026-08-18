Terminal de Transporte de Santa Marta movilizó 56 mil pasajeros durante el puente festivo

Santa Marta

Un total de 56 mil pasajeros se movilizó por la Terminal de Transporte de Santa Marta entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto, durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen.

“Este número de usuarios corresponde al movimiento registrado durante el puente festivo, desde el viernes 14 hasta el lunes 17 de agosto”, expresó Rossana Rodríguez, gerente de la Terminal.

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Asimismo, la Terminal destacó que durante el primer semestre del año se superaron los dos millones de pasajeros movilizados, cifra que evidencia la importancia de esta infraestructura para la conectividad terrestre de Santa Marta y el departamento del Magdalena.

La entidad hizo un llamado a los ciudadanos y visitantes a utilizar siempre sus instalaciones y evitar abordar buses en las vías de la capital del Magdalena, teniendo en cuenta que allí pueden acceder a empresas de transporte formalmente habilitadas y a condiciones que brindan mayor seguridad durante sus desplazamientos.