Magdalena destina $204 millones y abre 11 Consultorios Púrpura para víctimas de violencia

Los Consultorios Púrpura buscan brindar atención segura y oportuna a víctimas de violencia de género en el Magdalena. Foto: Gobernación del Magdalena

El Magdalena contará con nuevos mecanismos de atención para las personas víctimas de violencia basada en género, tras la asignación de $204 millones y la apertura de 11 Consultorios Púrpura en la red pública de salud del departamento.

Los recursos fueron gestionados ante el Ministerio de Salud y, según explicó la secretaria de Salud del Magdalena, Magda Alarcón, serán destinados mediante un subsidio monetario a víctimas que requieran atención.

“El total de $204 millones es un subsidio monetario y ya se realizó la resolución que estipula el procedimiento para que lleguen estos recursos a las víctimas que necesitan la atención”, explicó Alarcón.

Los Consultorios Púrpura están concebidos como espacios de atención segura para que las víctimas puedan recibir orientación, ser escuchadas y acceder a las rutas institucionales de protección y atención. A esta red se suma un punto ubicado en la Terminal de Transportes de Santa Marta.

La estrategia busca mejorar la articulación entre el sector salud y otras entidades que intervienen en estos casos, entre ellas las Comisarías de Familia, la Policía Nacional, la Fiscalía y las autoridades municipales de salud.

La secretaria de Salud señaló que uno de los principales objetivos es evitar la revictimización y lograr respuestas más rápidas frente a los casos reportados.

“Si aunamos esfuerzos y trabajamos todos, sacaremos adelante esta ruta y la atención integral a las víctimas, buscando que el servicio sea más resolutivo y oportuno”, afirmó.

Con la entrada en operación de los 11 consultorios y los recursos anunciados, el departamento busca ampliar el acceso a atención y acompañamiento para las víctimas de violencia de género, especialmente desde la red pública de salud.