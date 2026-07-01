Más de 1 millón 600 mil pasajeros ha movilizado la Terminal de Transporte de Santa Marta

En lo corrido del primer semestre del 2026, el uso de la Central como entrada y salida de la ciudad ha ido en incremento, sumando hasta la fecha 1 millón 674 mil pasajeros, dentro de los que se encuentran los ocho puentes festivos, y el alto flujo de Semana Santa.

“Este es el resultado de semanas de planificación y ejecución de un plan de acción en conjunto con todos los sectores. La Gobernadora Margarita Guerra ha sido enfática en prevalecer la seguridad de nuestros usuarios y es por ello que estaremos al servicio de la gente”, expresó Rossana Rodríguez, gerente de la Central.

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Con relación al Puente Festivo de San Pedro, la Central de Transporte de Santa Marta acompañó el retorno de alrededor de 53 mil pasajeros que entraron y salieron desde sus instalaciones en articulación con la fuerza pública, con quienes se dispuso acciones de control, orientación y asistencia a los usuarios, facilitando un regreso organizado y seguro a sus usuarios.

Se espera que en las festividades de la ciudad de mitad de año y cierre de temporada, los números sigan en incremento en favor de la economía local, recuperándose la confianza y uso de nuestras instalaciones para viajar.