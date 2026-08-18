De una pelea callejera a un presunto castigo: inquietud por videos que circulan en Santa Marta

Santa Marta

Un grupo de jóvenes protagonizó una pelea en el barrio 20 de Julio, en la ciudad de Santa Marta. El hecho quedó registrado en videos aficionados, en los que se observa a varios de ellos, aparentemente bajo los efectos del alcohol, enfrentándose en plena vía pública

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El hecho no dejó personas heridas de gravedad. Sin embargo, posteriormente comenzó a circular un presunto video en el que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra estarían sometiendo a los jóvenes a un supuesto castigo. En las imágenes, los señalados realizan flexiones de pecho y giran repetidamente sobre el suelo, mientras repiten la frase: “No puedo pelear en Santa Marta”.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la veracidad de los videos ni se conocen con precisión las circunstancias en las que habría ocurrido el supuesto castigo. Por esta razón, estos elementos deberán ser verificados en el marco de una investigación.

Los hechos han despertado inquietud y temor entre los ciudadanos, pues más allá de la veracidad de las acusaciones contra los señalados, se estaría consolidando un mecanismo de control social paralelo al de las autoridades.