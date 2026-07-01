Tras nuevos vertimientos, Alcaldía de Santa Marta insiste en recuperar la operación de la Essmar

Los recientes vertimientos de aguas residuales que afectaron durante el puente festivo sectores turísticos como El Rodadero motivaron un nuevo llamado del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, para que el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios devuelvan la operación de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) a la administración distrital.

Mediante un comunicado de prensa, el mandatario aseguró que estos episodios evidencian la improvisación y la irresponsabilidad con la que, según afirmó, ha sido manejada la empresa durante la intervención.

Pinedo Cuello sostuvo que la situación registrada en los últimos días afecta la imagen de la ciudad, el turismo y la calidad de vida de los samarios, por lo que insistió en que Santa Marta debe recuperar el control de la Essmar para avanzar en soluciones estructurales.

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El alcalde recordó que la empresa permanece intervenida por la Superintendencia desde noviembre de 2021 y que, durante ese período, han pasado ocho agentes interventores sin que se logren resolver de fondo las dificultades en la prestación de los servicios públicos.

El mandatario también recordó que en mayo de 2025, en la antesala de la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, el Gobierno Nacional anunció el fin de la intervención de la Essmar. Sin embargo, pese a ese anuncio, la empresa continúa bajo la operación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, una situación que, según la Alcaldía, mantiene en incertidumbre el futuro de la entidad y retrasa las decisiones que requiere la ciudad.

En medio de este panorama, sectores cívicos y gremiales han reiterado su preocupación por la situación administrativa y financiera de la Essmar. Estas organizaciones han planteado incluso la posibilidad de liquidar la empresa, al señalar que sus deudas superan los 84 mil millones de pesos, mientras crece el debate sobre la necesidad de adoptar medidas que garanticen una prestación eficiente de los servicios públicos en Santa Marta.