Tras muerte de turista española en accidente marítimo, refuerzan controles en el Tayrona

Autoridades revisaron el accidente y acordaron reforzar la seguridad marítima en el Tayrona. FOTO: Gobernación del Magdalena

La Gobernación del Magdalena lideró una mesa técnica interinstitucional tras la muerte de la turista española Noelia Maximino Beltrán, de 31 años, durante un accidente marítimo registrado en el sector de Cabo San Juan, en el Parque Nacional Natural Tayrona.

El encuentro, convocado por instrucción de la gobernadora Margarita Guerra y coordinado por la Secretaría de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, permitió revisar las circunstancias del incidente, los protocolos de atención activados y los riesgos asociados a la operación de transporte marítimo en esta zona turística.

Esto ocurrió durante el accidente en el Tayrona

El hecho se presentó en la noche del 11 de agosto, cuando la embarcación en la que se movilizaba la turista sufrió un incidente marítimo y varios de sus ocupantes terminaron en el agua. Noelia Maximino Beltrán fue trasladada posteriormente hasta el puesto de salud de Guachaca, donde se confirmó su fallecimiento.

Tras la emergencia, las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para establecer las circunstancias del accidente y determinar las condiciones en las que operaba la embarcación.

Autoridades reforzarán controles en la zona

En la mesa participaron Dimar, Guardacostas de la Armada Nacional, Policía Metropolitana de Santa Marta, Carabineros y Protección Ambiental, CTI de la Fiscalía, Procuraduría, Defensa Civil, Indetur, Parques Nacionales Naturales, la Oficina de Turismo y la Secretaría del Interior, entre otras entidades.

Durante la reunión se acordaron acciones para fortalecer la prevención, el control de la navegación turística y la articulación institucional, así como la capacidad de respuesta frente a emergencias en el Tayrona y sus áreas de influencia.

La Gobernación del Magdalena reiteró su disposición de acompañar el esclarecimiento de los hechos y su compromiso con el fortalecimiento de las medidas de seguridad para visitantes y comunidades, con el propósito de promover un turismo seguro y responsable en uno de los principales destinos turísticos del departamento.