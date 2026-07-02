Delegación del Magdalena hace parte del empalme presidencial

Magdalena tiene representación en el proceso de empalme territorial que adelantará el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con la participación de un grupo de dirigentes y profesionales del departamento que estarán encargados de revisar el estado de los proyectos financiados con recursos de la Nación y presentar un diagnóstico para la nueva administración.

Entre los integrantes figuran la exdefensora del Pueblo Regional Magdalena, Licet Peñaranda Peña; el exconcejal Jaime Santiago Zuleta; la comunicadora Juana Valentina Guillot; el excandidato a la Gobernación Luis Augusto Santana, además de Patricia Habeych, Orlando Cardiles, Daniel Sánchez Bruges, Patricia Consuegra, Camilo David Hoyos, Ernesto Francisco Forero Fernández de Castro y Carlos Alberto Polo García. Hasta el momento no se ha informado si alguno de ellos hará parte del nuevo Gobierno Nacional.

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Entre las mesas sectoriales de las que harán parte estos perfiles profesionales se encuentran sectores como: salud, transporte, vivienda, cultura, justicia, defensa, hacienda y planeación. Entre los temas prioritarios se encuentra el proyecto para atender el desabastecimiento de agua en el departamento. El proceso de empalme se extenderá hasta el próximo 26 de julio.