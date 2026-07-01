Asmet Salud, en poder del Gobierno, es denunciada por supuesta exigencia de sobornos a proveedores

La intervención forzosa de Asmet Salud, una de las seis EPS bajo control del Gobierno, habría favorecido el desarrollo de una red de corrupción dedicada a hacerles cobros indebidos a clínicas, hospitales y otros prestadores de servicios de salud.

En medio de la crisis financiera de la entidad, cuyos pasivos superan los 2,4 billones de pesos, la Unidad Investigativa de Caracol Radio revela la denuncia que aporta indicios de un esquema de cobros indebidos a las IPS y otros proveedores.

Empleados de la EPS y agentes externos estarían cobrando comisiones de 15 o 16 por ciento para agilizar el pago de los servicios prestados. La situación de los acreedores es tan crítica que incluso les estarían cobrando hasta por informarles cuánto y cuándo les girarán parte de lo que les deben.

La cultura de las coimas se extendió tanto en estos años de intervenciones administrativas que hasta se las ofrecen al superintendente de Salud, que es la máxima autoridad de control del sector y quien debe vigilar el manejo de los dineros del sistema.

Una de las primeras medidas que tomó el exalcalde Daniel Quintero cuando llegó al cargo, hace dos meses, fue denunciar a un hombre que vía WhatsApp le ofreció un porcentaje de la facturación de una IPS de salud mental a cambio de agilizarle los pagos.

“Sabemos que es una práctica común, una práctica arraigada en el sector, que lamentablemente se acostumbró a eso”, reconoció Quintero.

Si hay comisión del 16%, hay pago

En el caso de Asmet Salud, el denunciante es Sebastián Becerra, representante legal de Onfarma, una empresa que suministra medicamentos de alto costo a los pacientes de la EPS en Caquetá. Entre el 7 y el 10 de febrero acudió a la Fiscalía, en Bogotá, para poner en conocimiento de las autoridades que le habrían exigido una comisión a cambio de que la intervenida EPS le saldara una deuda cercan a los 4.000 millones de pesos.

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Becerra aseguró ante el ente investigador que, el 22 de enero de 2026, una funcionaria de alto nivel en la presidencia de Asmet Salud, identificada como Alexandra Camargo Gutiérrez de Piñeres, le ofreció gestionar el pago de la deuda a cambio de que entregara una coima del 16% sobre cada giro directo realizado por la ADRES. Según el testigo, el pago debía hacerse siempre en efectivo.

El primer contacto entre Camargo y Becerra habría ocurrido el 20 de enero, en una reunión con directivos de la EPS en Pereira a los que Asmet Salud les debía millonarias facturas por servicios prestados. Según la denuncia, ese día Alexandra Camargo Gutiérrez de Piñeres, quien se desempeñaba como business partner de la presidencia de Asmet Salud y asesora cercana al exinterventor Laín López Martínez, le habría ofrecido a Sebastián Becerra, como gerente de Onfarma, facilidades de pago de cartera y la continuidad de la relación comercial. Dos días después, Camargo le habría explicado por teléfono que detrás de esos beneficios debía haber una comisión del 16%.

En un segundo encuentro con Camargo, el 2 de febrero, en el café bistró Ganache, de Barranquilla, la asesora Camargo habría ratificado la exigencia del porcentaje que no fue aceptado por el denunciante y les pidió reconsiderarlo. El gerente de Onfarma testificó que, al día siguiente, luego de informar que no iba a pagar ese 16% sobre los dineros que le giraran, le llegó un primer mensaje de WhatsApp, enviado en modo de vista única y atribuido a Alexandra Camargo, en el que la alta funcionaria de Asmet Salud se mantuvo en la exigencia.

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El denunciante asegura que su abogado le aconsejó ‘seguir el juego’ y mostrarse ambiguo para hacerles creer que existía la posibilidad de que ingresara al entramado de corrupción, porque ante su crítica situación financiera necesitaba los giros.

Al hacerles creer que les desembolsaría la coima del 16%, el 17 de febrero de 2026 le llegó un pago por 2.500 millones de pesos, el más alto en su historia y por encima del valor auditado y aprobado conjuntamente.

El 18 de febrero de 2026, un día después de recibir el millonario giro, el testigo le entregó a la justicia fotos que tomó a varios mensajes de única visualización que recibió, que atribuye a Alexandra Camargo, en los que le piden cumplir con lo “acordado” y ante su negativa la interlocutora le dice que su “cabeza está en juego” por haberle creído aun cuando podían haberle “bajado” el pago con un “clic”.

En la denuncia que hoy reposa en la Fiscalía junto con todas las evidencias, aparecen otros mensajes de Whatsapp que el gerente de Onfarma atribuye a Alexandra Camargo, desde un teléfono distinto al personal. Por ejemplo, según los chats el 10 de febrero le proponen firmar una modificación a su contrato, ampliando su duración y en él se incluirían sobrecostos en medicamentos no regulados.

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La Unidad Investigativa de Caracol Radio contactó a Alexandra Camargo, ex asesora de la presidencia/interventoría de Asmet Salud, quien respondió que nunca tuvo conocimiento de cobros irregulares, exigencias económicas o solicitudes de porcentajes a IPS o proveedores para agilizar pagos dentro de Asmet Salud.

En cuanto a la línea telefónica usada para comunicarse vía chat con Becerra, asegura que no es ni ha sido suya. Sobre los encuentros con el denunciante, recuerda sólo uno, el del 20 de enero y sostiene que cualquier afirmación en el sentido que entre ambos había algún acuerdo “es una calumnia”.

Millonario pago sin justificación

Para Becerra, el hecho que le da el mayor peso probatorio a su denuncia tuvo lugar el 17 de febrero, cuando la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres)le hizo un giro directo a On Farma por 2.500 millones de pesos.

Según los documentos de conciliación de enero, el monto debidamente auditado y habilitado para pago no superaba los 1.500 millones. El denunciante atribuye el excedente de mil millones de pesos a que Camargo y las demás personas que pudieron estar involucradas en el desembolso esperaban recibir el 16 por ciento de comisión.

“La aprobación coordinada de un pago por encima del monto técnico soportado, sin objeción de ninguna de las tres instancias (la interventoría de la EPS, la firma auditora y la Supersalud), evidencia un esquema concertado”, señala el documento.

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Consultada sobre este giro, el más grande que ha recibido Onfarma desde que comenzó su relación comercial con Asmet Salud (en octubre de 2023), la Adres explicó que las postulaciones de pago las hacen las EPS, y que ellos no pueden introducir cambios. El Superintendente de Salud y el interventor apelan al hecho de que son nuevos en sus responsabilidades, por lo que aún no tienen un conocimiento preciso de lo que sucedió con ese pago.

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El remedio del gobierno para Asmet Salud resultó peor que la enfermedad

Por si fuera poco, un informe de la Procuraduría y una ficha técnica de seguimiento al vigilado de la Superintendencia Nacional de Salud coinciden en que, tres años después de la intervención del Gobierno, la situación financiera de Asmet Salud es un desastre en los 10 departamentos donde opera.

En marzo de este año, el ente de control de Salud en un oficio de cinco páginas solicitó a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría investigar una serie de irregularidades que rodean a esa EPS.

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Las denuncias advierten sobre destinación de recursos a conceptos que no guardan proporción con su situación financiera,incrementos significativos en remuneraciones de directivos, contratación irregular, pagos anticipados y porcentajes elevados por servicios de auditoría, así como prácticas irregulares en la selección y permanencia de IPS que no cumplirían con los requisitos que exige el sistema.

Además de las pesquisas por posible corrupción, se suma otro problema: la debacle financiera de Asmet Salud. Los pasivos superan los 2,4 billones de pesos. El informe de la Supersalud revela un riesgo significativo en la cartera de mayor antigüedad; En particular, la mora a 360 días presenta un incremento crítico del 111,94 %.

Existen varios indicadores que reflejan la situación de deterioro financiero, operativo y asistencial de la entidad. Uno de ellos es el incremento de las acciones de tutela presentadas por usuarios. Según un informe de la Defensoría del Pueblo y de la propia EPS, solo en marzo se reportaron 1.341 acciones de tutela de los pacientes, es decir, casi dos por hora. Y, en segundo lugar, las medidas de embargo que afectan a Asmet Salud ascienden aproximadamente a $330.000 millones.

El volumen de estas medidas cautelares tiene un impacto directo sobre la liquidez y operatividad de la entidad y sobre su capacidad para atender oportunamente obligaciones con la red prestadora, proveedores y demás compromisos laborales, logísticos y necesarios para la operación, según advierte un informe de la EPS.

En los procesos judiciales reportados se identifica la constitución de títulos judiciales, recursos retenidos por la ADRES y valores congelados en entidades financieras, asociados principalmente a procesos ejecutivos adelantados ante los Juzgados Civiles del Circuito de Neiva y Florencia, así como ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia (Antioquia).

La versión del interventor sobre el drama de Asmet Salud

La Unidad Investigativa de Caracol Radio pudo dialogar con el actual interventor de Asmet Salud, Mario Fernando Córdoba, quien fue designado en el cargo por el Superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle.

Córdoba reconoció el crítico estado de la EPS, indicando que hasta la fecha todas las cuentas de la prestadora se encuentran embargadas.

La situación que encontró Córdoba es tan difícil que Asmet Salud no había podido pagar la nómina de sus empleados desde mayo, lo que se suma a una red de servicios con muchos problemas, porque ante la falta de pagos las IPS no atienden a sus pacientes y tampoco les pueden suministrar medicamentos.

Dentro de los hallazgos que retrató el interventor Córdoba se encuentran los serios problemas de facturación que han obligado a detener la postulación de pagos porque las facturas no estaban auditadas ni revisadas. “No se puede pagar ninguna factura que no esté debidamente revisada” señaló Córdoba.

El interventor de Asmet Salud enfatizó en que en los últimos días adelantaron reuniones con las IPS, a las que les deben miles de millones de pesos por atención de usuarios, con miras a lograr acuerdos de pago para que desistan de las medidas de embargo.

Según Córdoba, apenas durante su administración se están llevando estos encuentros lo cual resulta increíble. De acuerdo con sus palabras, en administraciones anteriores -incluyendo interventores- se había perdido la interlocución con las IPS, algo elemental en una relación en la que un proveedor presta unos servicios y el administrador paga por ellos.

Mario Fernando Córdoba admitió que ven con preocupación y sospecha la concentración de demandas contra Asmet Salud en algunos juzgados particulares, donde se terminan ordenando miles de millones de pesos en mandamientos de pago en favor de las IPS.

“Es un común denominador encontrar que la mayoría de los procesos, aun de tierras tan lejanas como el Caquetá, o como algunos municipios de Nariño, los procesos estén radicados en Concordia” señaló y agregó que ya interpuso la queja ante sus superiores. “Nos parece una situación especial” afirmó.

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El interventor de Asmet Salud aseguró que buscan levantar los embargos de manera rápida y ágil para comenzar a poder operar en un menor estado crítico, por lo cual se están tomando la foto con cada uno de los representantes de las IPS tras los acuerdos de pago mencionados. Amanecerá y veremos.

Pacientes coinciden en que la intervención del gobierno resultó peor

La delicada crisis que sufre Asmet Salud la padecen sus clientes primordiales. Según Pacientes Colombia, la asociación más grande de Colombia en ese tipo, la intervención de la EPS por el gobierno no solucionó nada, sino que al contrario el problema se agravó. Para cumplir el viejo adagio: el remedio resultó peor que la enfermedad.

De acuerdo con el presidente de la asociación, Denis Silva, aunque los presupuestos para una intervención de Asmet Salud estaban dados durante este gobierno, el ejecutivo nombró interventores que no tenían ni el conocimiento ni la experiencia suficiente para asumir tamaña tarea.

No en vano la Procuraduría investiga a seis de los siete interventores que designó la Supersalud en este gobierno, e incluso el último, Laín Eduardo López, fue suspendido por el ente de control por el manifiesto deterioro de la calidad de prestación del servicio a los usuarios.

Desde Pacientes Colombia consideraron que Asmet Salud presenta tres problemas principales: El aumento de las PQRS y su falta de respuesta desde la Supersalud; tiene serios problemas de contratación de servicios en Cauca, Nariño y Caquetá; así como la falta de seriedad en el proyecto de intervención del gobierno, con una cantidad de interventores considerables lo cual muestra una clara ausencia de continuidad en el proceso de salvación de la EPS.

Los problemas de la EPS se hacen más grandes al descender a un análisis local. La Unidad Investigativa de Caracol Radio dialogó con uno de los líderes de pacientes de uno de los departamentos en los que opera Asmet Salud: Caquetá. Este representante de pacientes, quien pidió proteger su nombre, aseguró que el principal problema que afrontan los afiliados en ese departamento son los problemas para acceder a remisiones a centros de salud de cuarto nivel.

Por ejemplo, citó que al menos 50 pacientes de Asmet Salud llevan semanas esperando dicha remisión y varios de ellos son afiliados que tienen patologías coronarias, problemas renales, así como cirugías. Por el lado de las citas con especialistas el panorama no es mejor. Según sus cifras una asignación de ese tipo se puede tardar entre 3 y 4 meses porque además el departamento adolece de un número de especialistas que sea suficiente.

En relación con los medicamentos la situación también es complicada según el líder de pacientes. Los usuarios de Asmet Salud por lo general se llevan para su casa una mitad de las medicinas que necesitan y la otra queda en el aire. Así, deben ir con su fórmula cada 5 días a preguntar si ya llegaron los medicamentos que necesitan para completarla, optando en distintos casos por tener que comprarlos ya que la EPS no se los garantiza.

Dentro de los pacientes que sufren esta particular situación están aquellos que son positivos para VIH, también los que tienen problemas renales, coronarios, epilépticos, entre otros.

De acuerdo con el representante de pacientes en la actualidad los pacientes de Asmet Salud no tienen acceso a ambulancias porque, debido a los problemas de contratación desde Popayán, no hay contratos por parte de la EPS con prestadores de este servicio.

Tanto el representante de Pacientes Colombia como el vocero de los afiliados en el Caquetá coinciden en que desde 2023 que el gobierno tomó las riendas de la EPS los problemas han sido peores porque los pagos no se agilizaron, la opacidad en las cifras siguió y las cabezas que llegaron a dirigir la intervención no cumplieron con lo que les tocaba.