Sindicato de Asmet Salud denuncia pagos a medias en la EPS y confirma que continúa en paro nacional

SALUD

Un nuevo lío se presenta en el sistema de salud, esta vez en Asmet Salud EPS, luego de que el sindicato SINDISALUD ASMET confirmara el inicio del paro de actividades durante los días 8, 9 y 10 de abril de 2026, en protesta por presuntos incumplimientos en el pago de sus salarios.

Según el comunicado del sindicato, los trabajadores solo han recibido el pago de un mes de salario y algunos valores correspondientes a vacaciones, mientras persisten deudas por conceptos como seguridad social, comisiones, bonos y viáticos.

Cabe resaltar que esta EPS está bajo intervención forzosa del Gobierno Nacional quien prorrogó la medida hasta el 11 de mayo de 2026.

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Falta de pagos fue el detonante del paro

Los trabajadores también cuestionaron la falta de claridad por parte de la EPS sobre las fechas concretas de pago y denunció que no ha habido comunicación directa con los afectados.

El sindicato también expresó preocupación porque, según afirma, durante meses la entidad atribuyó los retrasos a restricciones financieras derivadas de embargos, pero justo antes del anuncio del paro se realizaron pagos parciales.

“Ayer en la tarde pagaron el mes de, la nómina del mes de febrero, pero no han pagado marzo, no han pagado seguridad social, y hay muchas otras cosas que nos adeudan, y por eso vamos a continuar el el paro”, indicó la presidente del sindicato, Ayda Londoño.

¿Qué responde Asmet Salud?

Por su parte, Asmet Salud EPS explicó que estos procesos han estado afectados por medidas judiciales sobre sus recursos, pero reiteró su compromiso con los trabajadores y afirmó que continuará adelantando acciones para cumplir con sus obligaciones “en el menor tiempo posible”.

Entretanto, el sindicato fue enfático en que el paro “no es negociable con pagos parciales” y que mantendrá la jornada de protesta hasta obtener soluciones de fondo, mientras la EPS insiste en que los pagos realizados hacen parte de un proceso progresivo de estabilización financiera y operativa.