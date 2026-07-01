Gerente de OnFarma denuncia cómo le pidieron coimas desde Asmet Salud para pagarle lo que le deben

En entrevista con 6AM W, Juan Sebastián Becerra, gerente de OnFarma, denunció públicamente que desde la presidencia de Asmet Salud le exigieron una coima correspondiente al 16% para pagarle las facturas que le deben.

Becerra denunció directamente a Alexandra Camargo Gutiérrez de Piñeres, ex asesora y Business Partner del exinterventor Laín López Martínez como la persona que lo abordó en febrero de este año para exigirle “16 paquetes” para cumplirle con las obligaciones pendientes de Asmet Salud con su empresa, las cuales ascendían a 4.000 millones de pesos.

“Cuando hubo cambio entraron ocho nuevos interventores, entre esos entró un interventor de nombre Lain dentro del equipo de Lain, también nos encontramos con una persona que trabajaba directamente en el área directiva como Business Partners que fue una doctora de apellido Camargo. Nosotros tuvimos una reunión en Pereira, y posteriormente a la reunión a mí me hicieron una llamada donde me hicieron el ofrecimiento” narró en 6AM W.

Alexandra Camargo respondió a Caracol Radio que nunca hizo algún ofrecimiento ilegal a Juan Sebastián Becerra. El denunciante dijo en 6AM W que la denuncia y las pruebas están en la Fiscalía, por lo cual le recomendó que se acerque a la justicia.

“La denuncia está en la fiscalía desde el 10 de febrero. Las pruebas están, pues yo las entregué. Hay evidencia suficiente para demostrar que lo que yo estoy diciendo no es mentira. Creo yo que la doctora Camargo es una persona más dentro del esquema. De pronto una ficha más. Yo lo que le recomendaría es que se acerque a la justicia y aproveche su principio de oportunidad” sentenció Becerra.

El gerente de Onfarma también expuso lo sospechoso del pago de 2.500 millones de pesos que le hicieron desde la ADRES por petición de Asmet Salud el 17 de febrero de este año, después de que les hiciera creer a los interesados en que accedería a pagar el soborno.

“Ese desembolso tiene una particularidad muy interesante. Y es que cartera ahorita lista para pago teníamos solo 1.500 millones de pesos. Entonces, desde la EPS se aprobaron 1.000 millones más. La firma auditora también le dio el visto bueno. Y ahí hacia el giro la ADRES, no sé si desde el ministerio y desde el ADERES tengan que dar vistos buenos, pero si los dieron entonces el esquema es mucho más grande de lo que se ve” manifestó.

Adicionalmente, relató que la propuesta ilegal no solo se limitó a lo relacionado con el pago de sus deudas, sino a inflar costos en contratos de medicamentos. Para el denunciante, a través de las coimas por pagar facturas y sobrecostos en medicamentos es que este esquema delincuencial se apropiaría de recursos de la salud.

“Yo lo que he visto es que hay dos contratos muy vulnerables, sobre todo lo que tiene que ver con contratos capitados. Entonces lo que hacen es sobrecostear, fue esta misma persona la que me ofreció, sobrecostear la nota técnica y las diferencias ya les correspondían a ellos. La idea era de allí sacar ese 16%. Y lo otro corresponde a pago de cartera. O sea, son como las dos modalidades de esquemas de corrupción que detectamos nosotros desde todo lo que sucedió” expresó.

De acuerdo con el gerente de Onfarma, esta grave situación de demoras en los pagos y exigencia de coimas para recibir el fruto de su trabajo producto de suministro de medicamentos de alto costo, le han generado una grave afectación a su empresa y vida personal.

“Uno siente mucha impotencia a veces. Resulta que para trabajar en el sector salud y más en mi rama, que es alto costo, el medicamento es de alto costo, uno siente responsabilidad e impotencia por los pacientes. Eso desemboca a veces que uno no los puede atender. Desemboca que uno tenga depresión. Ha arriesgado mi patrimonio, el patrimonio del negocio, el patrimonio mío de mis socios. Ha tenido costos personales también” concluyó.