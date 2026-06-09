Supersalud anticipa nueva prórroga a la intervención a Asmet Salud y descarta su liquidación

SALUD

La intervención a la EPS, Asmet Salud, podría ser prorrogada nuevamente, según anticipó el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero en Caracol Radio al señalar que la entidad continúa bajo evaluación y que el Gobierno busca evitar señales que puedan interpretarse como una liquidación inminente.

Esta intención se conoce luego de que el Gobierno autorizara extender la intervención forzosa de la EPS hasta el 11 de junio de 2026.

Quintero explicó que la entidad está cambiando la forma de evaluar a las EPS intervenidas y que ya no se limita a revisar indicadores nacionales. Según indicó, el análisis ahora se realiza por regiones para identificar en qué territorios cada aseguradora presta mejores servicios.

En el caso de Asmet Salud, Quintero aseguró que la EPS presenta dificultades en departamentos como Quindío y Risaralda, pero registra mejores resultados en Nariño, Cauca y Caquetá.

“Cuando uno ve las cifras agregadas de Asmet dice que no tiene mucho futuro, pero cuando mira algunas regiones encuentra desempeños relativamente buenos”, afirmó.

El funcionario también reveló que la Superintendencia trabaja en acuerdos con EPS públicas y privadas para reorganizar la prestación de servicios en territorios donde algunas entidades no tienen suficiente capacidad o arraigo, con el propósito de mejorar la atención de los usuarios.

Cabe resaltar que a comienzos de este año, la Superintendencia descartó que Asmet Salud estuviera en proceso de liquidación y aseguró que la intervención no implica la suspensión de servicios para sus millones de afiliados.

Actualmente, la EPS ermanece intervenida desde 2023 y continúa bajo vigilancia especial mientras las autoridades evalúan sus resultados financieros, administrativos y asistenciales. Cuenta con cerca de 1,65 millones de afiliados y opera principalmente en el régimen subsidiado en distintos departamentos del país, incluida Bogotá.