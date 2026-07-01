Alcaldía de Cali abre nueva convocatoria de ‘Mi Cali Beca’ para acceder a la educación superior

La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Educación Distrital, abrió este julio de 2026 una nueva etapa de inscripciones del programa ‘Mi Cali Beca’, una estrategia que busca acompañar a los jóvenes egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en su tránsito hacia la educación superior, brindándoles un apoyo económico que contribuya a su permanencia en las aulas.

En esta convocatoria podrán participar los estudiantes que se graduaron de bachillerato de una de las 92 Instituciones Educativas Oficiales de Cali durante el año 2025 y que ya fueron admitidos en un programa técnico profesional, tecnológico o de formación complementaria en una Institución de Educación Superior Pública o una Escuela Normal Superior.

Así, tenga en cuenta que las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de julio de 2026 .

¿Quiénes pueden participar en ‘Mi Cali Beca’?

Esta convocatoria está dirigida a los ciudadanos caleños que cumplan los siguientes requisitos:

Tiene ciudadanía colombiana.

Se graduó en 2025 de una Institución Educativa Oficial de Santiago de Cali.

Fue admitidos en un programa técnico profesional, tecnológico o de formación complementaria en una Institución de Educación Superior Pública o Escuela Normal Superior.

No tiene un título de educación superior.

Añadido a esto los beneficiarios podrán recibir un apoyo equivalente a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) por semestre durante el tiempo que dure su formación académica, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la convocatoria.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria ‘Mi Cali Beca’?

Los interesados en aplicar para estas becas deben visitar la página oficial de la secretaría del desarrollo económico de cali Dinamiza, donde puede seguir los pasos para inscribirse.

Antes de iniciar el proceso de inscripción, es importante contar con:

Documento de identidad.

Resultados de las Pruebas Saber 11.

Acta o diploma de grado.

Recibo de servicios públicos (no mayor a dos meses).

Certificado del SISBÉN (si aplica).

Fotografía tipo documento.

Certificado o correo electrónico de admisión de la institución donde cursará sus estudios.

La alcaldía invita a todos los jóvenes que cumplen los requisitos a realizar su inscripción con suficiente anticipación, verificar que la información suministrada sea correcta y cargar la totalidad de los documentos solicitados para evitar inconvenientes durante el proceso.

Toda la información sobre requisitos, cronograma y formulario de inscripción está disponible en los canales oficiales de la Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría de Educación Distrital.

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