¿Cómo puede saber a qué grupo del Sisbén pertenezco? Conozca el link oficial aquí

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es la entidad encargada de clasificar a todas las personas del país, de acuerdo a sus condiciones de vida e ingresos, y así el Gobierno puede focalizar la inversión social, verificando que estos recursos lleguen a quien más lo necesite.

Según el portal web oficial de la entidad, al momento de que las personas se registren con su documento vigente y lugar de residencia en su base de datos, se determina a cuál de estos cuatro grupos pertenecen:

Grupo A (pobreza extrema): Desde el A1 hasta el D5

(pobreza extrema): Desde el A1 hasta el D5 Grupo B (pobreza moderada): Desde el B1 hasta el B7

(pobreza moderada): Desde el B1 hasta el B7 Grupo C (vulnerable): Desde C1 hasta C18

(vulnerable): Desde C1 hasta C18 Grupo D (población no pobre y no vulnerable): Desde D1 hasta D21

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Las personas que deseen conocer su grupo del Sisbén pueden hacerlo ingresando al siguiente link oficial de la institución:

Donde se debe dirigir a la parte inferior de la página y allí encontrará dos espacios en los que podrá seleccionar su tipo de documento y el número del mismo para posteriormente hacer clic en ‘Consultar’.

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¿Cómo solicitar una revisión de su puntaje del Sisbén?

En caso de que el hogar haya cambiado su clasificación, se puede solicitar una revisión y una posterior actualización del puntaje. Para esto, debe acercarse a un punto de atención presencial del Sisbén para reexaminar la información de la encuesta.

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Con esto se permiten evaluar si hay datos susceptibles de modificación y garantizar que la información que reposa en la base de datos sea acorde a la realidad.

Es importante que tenga en cuenta que al modificar los datos del hogar se puede generar un cambio en la clasificación, ya sea que baje, aumente o se sostenga.

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¿Para qué sirve el Sisbén?

De acuerdo a la información oficial este es el ABC de esta entidad:

A. Facilitar la clasificación de los posibles beneficiarios de programas sociales de manera rápida, objetiva, uniforme y equitativa.

B. Permitir la elaboración de diagnósticos socioeconómicos precisos de la población para apoyar la planeación nacional y territorial, y el diseño e implementación de programas sociales.

C. Contribuir al fortalecimiento institucional, mediante la disposición de un sistema moderno de información social que permita mejorar la identificación de la población.

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