El Externado será sede del Congreso Mundial de Derecho Constitucional

Colombia será, por primera vez, anfitriona del Congreso Mundial de Derecho Constitucional. La Universidad Externado de Colombia, que este año celebra 140 años de existencia, se midió, en concurso internacional, con la Universidad de Bolonia para quedarse con la sede de un evento que reúne cada cuatro años a magistrados, jueces constitucionales, profesores y dirigentes políticos de todo el mundo.

“Concursamos con universidades y centros de pensamiento muy prestigiosos”, relató el rector de la institución, Hernando Parra Nieto, quien atribuyó la adjudicación a “un reconocimiento a su tradición jurídica” y a la solidez institucional del Externado. El evento se realizará del 6 al 10 de julio en el campus de la universidad, en pleno centro de Bogotá, y contará con la presencia de entre 600 y 700 visitantes extranjeros, además de actividades culturales paralelas como un mercado campesino, una galería de arte y conciertos.

El eje central

El tema que articula la edición 2026 del Congreso es el constitucionalismo sostenible, un concepto que el rector define desde tres dimensiones: buen gobierno y preservación de la democracia frente a tendencias de populismo y totalitarismo; desarrollo social con menor desigualdad; y uso racional de los recursos naturales para no comprometer a las generaciones futuras.

“La sostenibilidad es un concepto nuevo, novedoso, generado entre otras cosas por la interacción entre las naciones”, explicó Parra Nieto, quien vinculó la discusión con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

El director del Departamento de Derecho Constitucional de la universidad, Humberto Antonio Sierra Porto, describió esa temática central como clave dado el contexto global, lleno de “perplejidades por el cambio del orden internacional” y caracterizado por una “corriente antiderechos” que, según explicó, responde a sociedades más interesadas en resolver necesidades económicas inmediatas que en sostener discusiones sobre libertad y democracia.

Para Sierra Porto, el Congreso busca, precisamente, reflexionar sobre cómo lograr que “el derecho o la institucionalidad sigan siendo importantes” frente a esos cambios acelerados.

Cuatro miradas

Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia. | Foto: Caracol Radio Ampliar Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Dicho esto, el Congreso se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales, comenzando por la democracia, sobre la cual Parra Nieto planteó la necesidad de formar “actitudes democráticas”, más allá de la teoría. “Es un concepto que debe aprenderse desde los primeros años de escuela”, aseveró.

El segundo es el Estado de derecho, que Sierra Porto describió como “lo contrario de la arbitrariedad. Es un sistema político que está articulado para evitar que los gobernantes puedan hacer lo que quieran”. El director citó el caso de Venezuela como advertencia sobre lo que ocurre cuando las clases dirigentes se desentienden de la política por considerarla indigna.

El tercero, sobre derechos humanos “en la realidad”, busca un aterrizaje práctico de ese concepto. Desde esa postura, Parra Nieto defendió el legado de la Constitución del 91 al señalar que logró acercar la norma a los ciudadanos, citando como ejemplo la acción de tutela, “un gran, inmenso logro de nuestra sociedad”.

Finalmente, se hablará sobre deberes humanos, un pilar que Sierra Porto definió como “dos caras de una misma realidad” junto con los derechos, advirtiendo sobre los límites reales de garantías como la salud universal en un país con recursos limitados.

Más allá de la academia

Humberto Antonio Sierra, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. | Foto: Caracol Radio Ampliar Humberto Antonio Sierra, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Los expertos insistieron en que el Congreso no es un asunto exclusivo de abogados. Sierra Porto explicó que entre los temas que se discutirán están la política de tierras, la reparación de víctimas de despojo y el futuro del sistema de salud, incluida la situación financiera de las EPS. “Prácticamente todos los temas que afectan al día a día del ciudadano son los temas que van a ser objeto del Congreso”, insistió.

Valga agregar que, además de la agenda académica y cultural, el encuentro contempla un homenaje por los 35 años de la Constitución de 1991, con la participación de todos los magistrados de la Corte Constitucional, entidad que respalda el evento. Según Sierra Porto, la elección de Colombia como sede coincide con el reconocimiento internacional al trabajo de dicha corporación en materia de protección de derechos. “Los jueces de Colombia son los que se han ganado todo este mérito”, concluyó.

Conozca más detalles del evento en este enlace.