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Murió Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra

Este martes, 30 de junio, murió Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra, luego de haber sido hospitalizado el pasado domingo 28 de junio.

¿Quién era Gustavo Gallón?

Gallón Giraldo era el embajador en la Misión Permanente de Colombia de la ONU desde 2022.

Antes de eso, fue director y fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, conjuez de la Corte Constitucional de Colombia y exrepresentante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para Guinea Ecuatorial.

El presidente Gustavo Petro se pronunció

Tras confirmarse el fallecimiento de Gallón, el presidente lamentó la noticia por medio de su cuenta de X.

“Ha muerto Gustavo Gallón, héroe de la defensa de los derechos humanos de Colombia. Lo conocí luchando y su inteligencia se puso a la orden de las comunidades masacradas y perseguidas”, escribió el jefe de Estado.

Y agregó: “Cuando llegué al Gobierno lo nombré como embajador de Colombia ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza”.

Por otro lado, el presidente Petro dijo, según él, que “después de décadas de lucha, no pudo resistir que en las elecciones se impusiera con ayuda extranjera, una persona, que él sabía, era cómplice en la peor época contemporánea de violación de derechos humanos en Colombia”.

“Hoy, de acuerdo a las normas suizas, fue desconectado y será velado en la casa de San Carlos, dónde espero reciba el homenaje que se merece del pueblo colombiano”, concluyó.

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