Dos bomberos de Pasto integran misión colombiana de rescate en Venezuela

Pasto - Nariño

Dos integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto hacen parte del equipo colombiano de búsqueda y rescate que fue desplegado hacia Venezuela para apoyar las labores de atención tras los fuertes sismos que afectaron a ese país.

El teniente Ricardo Méndez, comandante del cuerpo de Bomberos de Pasto explicó que los bomberos pastusos integran el equipo especializado COL1, acreditado recientemente ante las Naciones Unidas como grupo de respuesta a emergencias con capacidad para actuar en desastres de gran magnitud.

Los delegados de Pasto son Ruthi Andrade, encargada de la planeación del grupo USAR, y el ingeniero Enrique Obando, especialista en evaluación estructural, ambos viajaron hacia Venezuela para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate en edificaciones colapsadas.

Además, otras 12 unidades del Cuerpo de Bomberos de Pasto permanecen disponibles para relevar al personal o reforzar la misión si las autoridades lo requieren, mientras tanto los rescatistas enviados estarán preparados para permanecer hasta 15 días en territorio venezolano, donde trabajarán junto a equipos especializados de otros países como Chile, Estados Unidos, España, Canadá y Honduras.