¿Colombia tomará medidas tras informe ONU sobre presuntos cuerpos en El Dorado? Embajador responde

En diálogo con La W, el embajador de Colombia ante la ONU, Gustavo Gallón, se refirió al informe de la Procuraduría que desmiente la existencia de 20.000 cuerpos sin identificar en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

El diplomático explicó que el procedimiento sobre estos informes es que primero se hace un borrador y posteriormente se entrega el documento final, por lo que por ahora no tomarán acciones diplomáticas en contra de la ONU.

“El comité prepara su informe lo somete a consideración del Gobierno y luego el Gobierno tramita la respuesta al comité y seguramente va a solicitar que se aclare determinadas cosas y va a poner en conocimiento del comité de manera oficial el informe de la procuraduría y otras informaciones que pueda tener”.

En ese mismo sentido Gallón dijo que cree que si hay alguna inconsistencia, el comité hará la corrección respectiva, “las observaciones que tenga a bien hacer y por supuesto la información que dio la procuraduría será con seguridad puesta en conocimiento del comité y el comité que por su parte procederá, en consecuencia, yo no tengo duda de que esclareciéndose las cosas de esa manera el comité rectifique o modifique sus observaciones”, explicó.

Sobre la cifra que se maneja en este informe, explicó que está basada en un informe de la Comisión de la Verdad, “el número de personas desaparecidas en manos que están en manos del Estado restos manos del estado sin identificar no son 20,000 como dijo el comité que se quedó corto, sino que son 25,000, la discusión está en cuanto al sitio donde se encuentren”, puntualizó.

Otro tema polémico es el sitio en donde estarían estos cuerpos, por lo que nunca se refiere al Aeropuerto Internacional El Dorado, “ellos no han dicho que en El Dorado dijeron en el aeropuerto de Bogotá, (…) he hablado con ellos telefónicamente y me han dicho que han recibido esa información y así lo han transmitido también a otras autoridades colombianas de fuentes autorizadas, de fuentes creíbles”, dijo.

Escuche esta entrevista en La W:

