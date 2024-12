“Doy toda la credibilidad a la cifra del Comité de Desaparición de la ONU”: Gustavo Gallón

Bogotá

En diálogo con Caracol Radio el embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra, Suiza, Gustavo Gallón, habló sobre la polémica que hay en el país por las cifras entregadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, quien dijo que en un hangar del aeropuerto El Dorado de Bogotá, estaban 20 mil cuerpos no identificados y aseguró que le da toda la credibilidad a esta cifra.

“Permítame decirle que creo que se ha armado una polémica innecesaria o relacionada con asuntos de menor cuantía. En Colombia, la Comisión de la Verdad, antes de la visita del comité, señaló a mediados de 2022, cuando presentó su informe que en Colombia hay en entidades estatales 25.000 cuerpos o 25.000 restos de personas desaparecidas forzadamente que no han sido identificadas. El comité habló de 20.000, o sea que en ese sentido no está diciendo nada distinto y tal vez un poco inferior a lo que dijo la Comisión de la Verdad en su momento”.

El embajador colombiano Gustavo Gallón también señaló que entiende la polémica, pero que el foco debe ser las personas que están desaparecidas.

“Yo entiendo un poquito la controversia, pero creo que es de menor importancia. Lo grave de todo esto es que efectivamente hay una cantidad considerable de personas desaparecidas forzadamente cuyos restos están en manos de autoridades estatales y que no han sido identificados”.

Dijo que, según conversación con Carmen Rosa Villa experta de este comité, la información la recibieron de una fuente confiable.

“Sí, yo hablé con uno de los miembros del comité que estuvo en la visita, que es la expresidenta del propio comité. Ella me dice que recibieron, fueron dos miembros del comité que recibieron una información de una fuente confiable, autorizada, estatal, entiendo, en ese sentido. Pero repito, si esa información no es cierta en cuanto a la ubicación de los cuerpos, pues es algo en relación con lo cual el gobierno está pidiéndole información al comité. Pero es un detalle secundario. Lo grave y lo que debe llamar la atención de todas y todos los colombianos es que, como lo había dicho la Comisión de la Verdad, y permítanme que lo repita, hay una cantidad importante de restos de personas desaparecidas en Colombia, restos que están en manos de las entidades estatales y que no han sido identificados”.

Gustavo Gallón fue claro al decir que la información recopilada por este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU está sustentada.

“Por supuesto que es creíble y yo diría que es súper creíble. Como les digo, es una cifra la de 20.000 que es inferior a la que dio la Comisión de la Verdad, a la cual también le creo que es de 25.000″.

El embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra, Suiza, Gustavo Gallón dijo que se debe tener conciencia de que en el país hay un problema de desaparición forzada que es muy grave y que hay que solucionar, hay que prevenir para que no se siga produciendo y se están haciendo los esfuerzos de parte del gobierno en ese sentido.

“Hay que activar mejor el funcionamiento de la Administración de Justicia para que sean investigados y sancionados estos crímenes y también para que sean reparadas las víctimas de violaciones de derechos humanos en relación con estas personas que han sido desaparecidas forzadamente. No, por supuesto que es creíble, lo que es una controversia por el hecho de que se dijo que estaban en el aeropuerto y no aparecen en el aeropuerto, pero bueno, lo que corresponde ahorita es averiguar dónde están, pero que están en alguna parte, lo están sin duda alguna”.

Gallón también explicó que la delegación del Comité compartió estos hallazgos con las entidades del Gobierno, dentro de las que estaba el dato de 20 mil cuerpos en un hangar del aeropuerto en Bogotá y que nadie refutó esta información.

“Yo hablé con la expresidenta del comité sobre las desapariciones forzadas, me dijo que ellos tuvieron en su visita una reunión el miércoles con entidades no solamente gubernamentales, sino estatales. Estuvo la Fiscalía también, estuvo la JEP, estuvo Medicina Legal y otras entidades de carácter estatal. Me dijo que ella y otro integrante del comité, anunciaron que habían encontrado esta situación y no recibieron ninguna observación, ningún reclamo. Por eso, en la presentación de su informe preliminar o su informe de terminación de visita a Colombia anunciaron esto”.

El embajador Gustavo Gallón insistió en que pese a la controversia quiere hacer un llamado a todas las personas a que adviertan que el centro de este asunto no está en sí los restos están en el aeropuerto del Dorado o no están en el aeropuerto del Dorado, sino en el hecho de que hay unos casos de desaparición forzada.

“Primero muy preocupantes, son muchos, segundo que hay 20 o 25 mil personas cuyos restos el Estado tiene y no ha identificado, no los ha identificado y que esto debe solucionarse y el gobierno ha promovido políticas por su compromiso con los Derechos Humanos orientadas a avanzar en esta dirección”.

Dijo que hablar sobre estos desaparecidos no causa una mala imagen de Colombia y que él, como embajador del país ante la ONU en Ginebra, Suiza, lo certifica

“Por el contrario, Colombia es vista en el exterior, en Naciones Unidas, aquí en Ginebra, como un faro de luz, en la medida en que es el país que tiene una perspectiva de paz, una política de paz que genera esperanza en medio del caos mundial, con las guerras que existen en diversas partes del mundo y hay admiración también por el compromiso que tiene Colombia con los Derechos Humanos”.

Gustavo Gallón fue claro en señalar que la sociedad colombiana desconoce la tragedia de la desaparición forzada y que eso debe ser el foco, poder recuperar los cuerpos, identificarlos por el respeto y la dignidad de las víctimas.