Defensoría alerta por enfrentamientos y presunto secuestro de tres personas en Cajibío, Cauca

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta urgente por la intensificación de los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA), del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), en zona rural de Cajibío, Cauca.

La entidad también reportó hostigamientos y ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones, que habrían impactado o puesto en riesgo bienes civiles, entre ellos viviendas y la institución educativa del corregimiento de Ortega.

La situación afecta además a las veredas La Isla, La Diana, El Edén, La Laguna, El Carrizal, Palma Chaux y El Jordán, donde se han registrado desplazamientos hacia zonas seguras, confinamientos y familias que se han visto obligadas a abandonar sus viviendas.

A esta situación se suma el presunto secuestro de tres personas por parte de un grupo armado ilegal: dos habitantes de la vereda Chaux y una persona de Ortega.

Ante la emergencia, la Defensoría exigió a los grupos armados respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario y proteger a la población y los bienes civiles, además pidió la liberación inmediata de las tres personas presuntamente secuestradas y solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales activar mecanismos de prevención, protección y atención para las comunidades afectadas, con especial atención a niños, mujeres, adultos mayores y líderes sociales.