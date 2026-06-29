Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra, está hospitalizado: esto se sabe

La Cancillería le confirmó a Caracol Radio que Gustavo Gallón Giraldo, el embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra, Suiza, se encuentra hospitalizado.

Gallón Giraldo ha sido embajador en la Misión Permanente de Colombia de la ONU desde 2022. Antes de eso, fue director y fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, conjuez de la Corte Constitucional de Colombia y exrepresentante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para Guinea Ecuatorial.

Al respecto, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, escribió: “Un abrazo al embajador Gustavo Gallón en este difícil momento. Le envío toda mi energía y mis mejores deseos para una pronta recuperación”.

Y se refirió a Gallón de la siguiente manera: “Su sabiduría, su vocación de enseñar y su incansable compromiso con la protección de los derechos humanos han sido una fuente de inspiración para muchos. Es, sin duda, un gran señor, digno de toda mi admiración”.

También se manifestó el exvicecanciller de Colombia, Jorge Rojas: “Querido embajador Gustavo Gallón, todo mi afecto y todos los votos y oraciones por tu pronta recuperación. Tu voz firme en defensa de los derechos humanos y tu compromiso de vida por la democracia y la paz son un ejemplo para Colombia”.

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