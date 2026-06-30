Mindefensa anuncia que video sobre “reaparición” de alias ‘Marlon’ está siendo verificado

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, a través de su cuenta de X, se refirió a un video que ha estado circulando en las últimas horas en redes sociales en el que, presuntamente, reaparece alias ‘Marlon’, quien había sido anunciado como dado de baja en combate el pasado 20 de junio.

Según el ministro, dicho video en este momento está siendo analizado por las autoridades competentes para verificar su autenticidad “y las circunstancias en las que pudo haber sido grabado”.

Recapitulando entrevistas que ofreció en los últimos días, Sánchez insistió en que, a pesar de los reportes de inteligencia, la neutralización del cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC no podía confirmarse plenamente hasta que fuera recuperado el cuerpo y se realizara su posterior identificación.

“(...) al no haberse recuperado el cuerpo, dicha neutralización no podía darse por plenamente confirmada, ya que ello solo se acredita mediante la inspección técnica del cadáver y la correspondiente identificación médico-forense”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa.

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Además, añadió que, a falta de plena confirmación y recuperación del cadaver, “tampoco fue procedente el reconocimiento o pago de la recompensa respectiva”.

¿Qué pasó con alias ‘Marlon’?

El pasado sábado 20 de junio, se dio a conocer una operación militar ejecutada en zona rural de la vereda San Isidro, Buenaventura, Valle del Cauca, contra alias ‘Marlon’, comandante de la estructura del Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central, disidencias de ‘Iván Mordisco’.

En su momento, la operación fue presentada como un duro golpe a las disidencias, pues se trata de un objetivo de alto valor para las Fuerzas Militares y uno de los mayores terroristas del suroccidente del país.

De hecho, el presidente Gustavo Petro confirmó la noticia en la madrugada del 21 de junio, calificando la acción como “el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia”.

Sin embargo, al entregar detalles de la operación, el ministro Sánchez mencionó que fueron los mismos miembros de ese grupo armado quienes tomaron las fotos en las que aparecía ‘Marlon’ muerto.

Señaló que se estaban adelantando las labores para recuperar el cuerpo, identificarlo, y poder confirmar al 100% que se trataba del cabecilla y, asimismo, pagar la recompensa.

Tal confirmación no se ha hecho efectiva hasta ahora.

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La “reaparición” de ‘Marlon’

Este lunes festivo, 29 de junio, más de una semana después de las operaciones militares, circuló un video en el que presuntamente reaparecía alias ‘Marlon’, haciendo algunos señalamientos al Gobierno Nacional por el fracaso de la ‘Paz Total’, y reafirmando su presencia en los territorios.

El video generó dudas sobre la supuesta muerte de uno de los cabecillas más importantes de las disidencias de las FARC, y de los hechos anunciados desde el ministerio de Defensa e incluso por el mismo presidente Gustavo Petro.

En consecuencia, surge el pronunciamiento del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunciando que dicho video ya está en manos de las autoridades, quienes adelantan las verificaciones correspondientes para confirmar la veracidad y contexto del material, fechado el 27 de junio de 2026.