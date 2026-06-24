Buenaventura: abatimiento de ‘Marlon’, jefe disidente Farc, podría reducir reclutamiento de menores

Atacan a subestación de Policía en Jamundí. Mindefensa responsabiliza a alias Marlon por atentados

La Personería de Buenaventura aseguró que la muerte de alias Marlon, señalado jefe del bloque occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco, podría generar efectos positivos en materia de seguridad para el distrito.

El integrante del grupo armado fue dado de baja recientemente durante una operación militar desarrollada en la zona rural de San Isidro, en Buenaventura.

El personero distrital, Jefferson Potes, indicó que, según información entregada por el Ministerio de Defensa, alias Marlon estaría vinculado al reclutamiento de menores de edad en esta región del Pacífico colombiano.

“Esperamos que con esta situación disminuya el tema de reclutamiento en el distrito de Buenaventura y que también la situación de confinamiento que se da en el Bajo Calima cese en su totalidad”, manifestó el funcionario.

Potes señaló que, aunque las acciones de la Fuerza Pública buscan debilitar las estructuras ilegales, es necesario mantener un monitoreo permanente sobre los efectos que estos operativos puedan generar en las comunidades, especialmente en zonas donde persiste la presencia de grupos armados.

La Personería indicó que continuará realizando seguimiento a la situación humanitaria en sectores como el Bajo Calima, donde comunidades han denunciado restricciones a la movilidad y afectaciones derivadas del accionar de actores ilegales.