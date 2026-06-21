Murió alias ‘Marlon’, cabecilla de las disidencias de ‘Mordisco’, en operación militar en Cauca

Fuentes militares informaron que en una operación de alta precisión desarrollada en zona rural del norte del Cauca fue abatido alias ‘Marlon’, máximo cabecilla de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ responsable de múltiples acciones terroristas.

La acción ofensiva tuvo lugar en el sector rural del municipio de Suárez.

Al respecto, el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que “el máximo jefe de los frentes de las disidencias en el Cauca, que había enfrentado al Gobierno y matado a los indígenas y caucanos, alias ‘Marlón’, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate”.

El mandatario resaltó que se trata del golpe más duro propinado a las estructuras armadas de la mafia en el suroccidente del país.

‘Márlon’ tenía un amplio prontuario criminal, entre los que se incluye la activación de un explosivo en la vía Panamericana en el sector de El Túnel, municipio de Cajibío, centro del Cauca, que dejó a 20 civiles asesinados y más de 40 heridos.

El Ministerio de Defensa había dispuesto una recompensa cercana a los cinco mil millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los detalles de la operación que habría puesto fin a las acciones terroristas del peligroso delincuente.