Alias Marlon habría enviado armamento a Guaviare para reforzar disidencias Farc antes de ser abatido

Valle del Cauca

Las Fuerzas Militares informaron la incautación de un importante cargamento de armas, explosivos y drones en Yumbo, Valle del Cauca, que presuntamente había sido enviado por alias Marlon antes de ser neutralizado en una operación militar.

De acuerdo con las autoridades, el material tenía como destino la estructura Armando Ríos, una disidencia de las Farc que delinque en San José del Guaviare bajo el mando de alias Iván Mordisco.

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La operación fue desarrollada por tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 15, que lograron decomisar 20 fusiles, 100 proveedores, 2.000 cartuchos de munición, 80 minas antipersonal y seis drones.

“Fue encontrado gracias a un trabajo de insteligencia en el Centro Nacional de Cargas de Cencar en Yumbo”, explicó el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

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Según el reporte preliminar, estos elementos serían utilizados para fortalecer las capacidades armadas de esa organización ilegal. Las autoridades señalaron que la incautación representa una afectación significativa a sus capacidades logísticas, operacionales y de movilidad.

El resultado fue dado a conocer al cierre de la jornada electoral, sobre la cual las Fuerzas Militares entregaron un balance de normalidad y sin afectaciones de consideración para el ejercicio democrático en el país.