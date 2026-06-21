“Neutralización de alias Marlon es un golpe estratégico al terrorismo”: Mindefensa

En un operativo conjunto de la fuerzas militares y la Policía nacional en el Suroccidente del país, fue dado de baja en combate ‘Alias Marlon’ uno de los máximos cabecillas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ responsable de múltiples acciones terroristas.

El operativo se realizó en el área rural de la vereda San Isidro del Municipio de Buenaventura en el Valle del Cauca.

Según el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ‘Alias Marlon’ era considerado como uno de los terroristas más sanguinarios del suroccidente del país. “El más peligroso asesino, terrorista y reclutador de menores en el suroccidente del país. Más de un centenar de colombianos inocentes campesinos, indígenas, niños, niñas, adultos mayores, líderes sociales y miembros de la fuerza pública fueron asesinados por alias Marlon”, indicó el jefe de cartera de Defensa.

Según Sánchez, ‘Alias Marlon’, fue el responsable del atentado terrorista perpetrado con un cilindro bomba en el sector de El Túnel, municipio de Cajibío (Cauca), que dejó un saldo de 21 civiles muertos y más de 36 heridos, impactando un autobús de pasajeros y vehículos particulares en la vía Panamericana.

“Su desprecio por la vida llegó a tal extremo que reclutaba menores de edad en el Cauca para enviarlos como carne de cañón al servicio de alias Iván Mordisco en el Guaviare y en el Meta”, aseguró el ministro.

Entre los hechos criminales que se le atribuyen, también se encuentra la planeación y ejecución de acciones terroristas mediante la adecuación de vehículos con artefactos explosivos en Jamundí, Valle del Cauca, y Timba, Cauca.

Iván Jacobo Idrobo Arredondo llevaba 23 años en la organización terrorista, contaba con órdenes de captura vigentes por múltiples delitos y el Gobierno Nacional ofrecía una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos por información que permitiera su ubicación y captura.

El jefe de la cartera de Defensa agregó, que los operativos en el Valle del Cauca donde fue neutralizado ‘Alias Marlon’, continúan en la zona con el ingreso de más tropas en ofensiva contra la disidencias de las Farc y proteger a la población civil de la Vereda San Isidro, La Playa en el área rural de Buenaventura.

El Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia , General Hugo Alejandro López Barreto, afirmó que este resultado representa una afectación estratégica a las capacidades criminales y terroristas de esta estructura armada ilegal y contribuye a la protección de las comunidades y la estabilidad del suroccidente colombiano, especialmente en los municipios Guapi, Timbiquí, López de Micay, Suarez, morales, Argelia, Policarpa, Leiva, El Rosario, en el departamento del Cauca.

“Durante los meses de abril y junio este sujeto realizó más de 79 acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en los departamentos del Valle, Cauca Nariño. También era responsable de ataques terroristas mediante la adecuación de carros bomba contra nuestra escuela militar de aviación marco Fidel Suárez, entre otras acciones”, aseguró el General López.

Según el General Hugo Alejandro López Barreto, las fuerzas militares han dado de baja en combate más de 20 cabecillas y 59 neutralizaciones de los núcleos cercanos de ‘Alias Iván Mordisco’ en los departamentos de Cauca, Antioquia, Arauca, Meta, Guaviare, Caquetá y Amazonas.