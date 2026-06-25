Investigan si ataque que dejó policías muertos en Calima fue retaliación por abatimiento de ‘Marlon’

Las autoridades investigan si el ataque terrorista contra el puesto de Policía del corregimiento El Muro, zona rural de Calima El Darién, estaría relacionado con una posible represalia por el abatimiento de alias ‘Marlon’, señalado jefe de las disidencias de las Farc en el suroccidente colombiano.

El hostigamiento dejó dos uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) muertos y otros dos policías heridos, quienes permanecen bajo atención médica especializada.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, la acción criminal habría sido perpetrada por integrantes de la Columna Móvil Wilson González, estructura del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, organización armada ilegal que mantiene presencia en esta zona del Valle del Cauca y que hace parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Las hipótesis apuntan a que el ataque podría estar relacionado con la reciente muerte de alias ‘Marlon’, quien era considerado uno de los principales cabecillas de las disidencias en el suroccidente del país y quien tendría influencia sobre varias estructuras armadas en la región.

Tras el atentado, la Policía Nacional activó el Plan Defensa y, junto con el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, adelanta operaciones para ubicar y capturar a los responsables.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, condenó el hecho y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita avanzar en la investigación e identificar a los autores del ataque.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el atentado y aseguró que los responsables serán llevados ante la justicia. Además, expresó sus condolencias a las familias del subintendente Luis Gerardo Goyeneche Rodríguez y del patrullero Jhon Sebastián Castro Delgado, quienes fallecieron durante el ataque.

Las autoridades habilitaron la línea 321 394 7235 para recibir información sobre los responsables, garantizando absoluta reserva a quienes colaboren con la investigación.

Este nuevo hecho de violencia revive las alertas sobre la disputa por corredores estratégicos en la zona montañosa de Calima. Según información entregada anteriormente por el Ejército, grupos armados ilegales buscarían controlar el cañón del río Bravo, un corredor que presuntamente sería utilizado para el transporte de cocaína desde el sector del Bajo Calima hacia otras regiones del país.