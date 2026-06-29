Alias ‘Ñeque’, cabecilla de disidencias y buscado por EEUU, murió en Cauca en ofensiva del Ejército

Alias ‘Gilmer’, señalado jefe de sicarios de las disidencias de las Farc, fue capturado en La Virginia, Risaralda, tras un operativo del Bloque de Búsqueda.

El Ejército Nacional informó que murió alias ‘Ñeque’, cabecilla de las disidencias de las Farc en ofensiva militar en zona rural de Toribío, Cauca. El delincuente es señalado de ser la mano derecha del recientemente abatido alias ‘Marlon’, de proferir amenazas contra el presidente Petro y tenía orden de captura con fines de extradición de los Estados Unidos por Narcotráfico.

Los hechos tuvieron lugar en el corregimiento de Tacueyó, donde la acción militar dejó a otros tres subversivos muertos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que los cuatro implicados “hacían parte de una estructura terrorista de alias ‘Ivan Mordisco’

Sánchez también explicó que se cumplió con el objetivo de “neutralizar a los principales cabecillas terroristas en el Cauca” y que “vamos por la segunda generación”.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, afirmó que alias ‘Ñeque’ había asumido el lugar de alias ‘Mi Pez’ en la estructura Dagoberto Dagoberto Ramos.

Alias ‘Ñeque’, además de ser buscado por la justicia colombiana por actos relacionados con concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, homicidio y terrorismo, también era requerido por la justicia de los Estados Unidos por acusaciones federales de narcotráfico, proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para participar en narcoterrorismo, conspiración para fabricar y distribuir cocaína, entre otros.

Incluso, el Departamento de Estado de los EE.UU. tenía vigente una recompensa de cinco millones de dólares por la captura del cabecilla.

Con este resultado, las Fuerzas Militares afirman que se les resta capacidad delictiva a las disidencias de las Farc en el Cauca.

El ministro de la Defensa puntualizó que ordenó el despliegue de todas las capacidades para neutralizar cualquier tipo de amenaza.