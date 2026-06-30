Ejército neutralizó dos artefactos explosivos del ELN en zona rural de Anorí

Anorí, Antioquia

Soldados de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos que habían sido abandonados en un camino veredal del municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño.

El hallazgo se produjo durante operaciones militares orientadas a la protección de la población civil en la vereda La Soledad. De acuerdo con información del Ejército, los explosivos se encontraban en una vía utilizada con frecuencia por los habitantes del sector y, al parecer, pertenecerían al Frente Capitán Mauricio del ELN.

Tras la ubicación de los artefactos, un equipo especializado en Explosivos y Demoliciones realizó su destrucción controlada, con lo que se eliminó el riesgo que representaban para la comunidad.

El Ejército Nacional aseguró que continuará adelantando operaciones militares en la región para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea gratuita 107.

Intensifican operativos en el Nordeste de Antioquia

La fuerza pública ha intensificado su presencia en los últimos días en el Nordeste antioqueño debido a la alta presencia de los grupos armados ilegales.

En municipios como Remedios los combates entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc han provocado el desplazamiento forzado de más de 50 personas que han quedado en medio del fuego cruzado. Debido al panorama violento, unidades del Ejército Nacional se han desplazado hacia el sector para garantizar la seguridad de la comunidad.