ELN anuncia “juicio revolucionario” a funcionarios del CTI y Policía que permanecen secuestrados

El Frente de Guerra Oriental del ELN publicó varios videos en los que pide al presidente Gustavo Petro agilizar las gestiones para la liberación de varios presos del grupo armado, con el fin de proceder, según ellos, a la entrega de los servidores públicos secuestrados. Sin embargo, ante la falta de avances en ese proceso, el grupo anunció que realizará un “juicio revolucionario” contra las personas que mantiene en cautiverio.

“Los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, el patrullero Jordín Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Frankin Sley Hoyos Murcia, de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia de Jimbo, Bogotá pasarán a un juicio revolucionario donde podrán recibir penas de prisión de 3 a 7 años, teniendo derecho a recibir y enviar correspondencia familiar”, anunciaban por medio de un video.

Además, señalan que: “Tan pronto se realice dicho juicio, se informará a la opinión pública los resultados. Tercero, a diferencia del régimen que aplica una justicia desproporcionada, brutal y punitiva contra el ELN y los luchadores sociales. El ELN se orienta hacia una justicia diferenciada a los operadores y preserva la vida. Cuarto, seguimos en disposición de acuerdos humanitarios en el caso de los prisioneros”

Entre los secuestrados se encuentran los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del CTI de la Fiscalía, así como el patrullero Jordín Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franklin S. Según el mensaje difundido por el ELN, los cautivos permanecerían retenidos por un período de más de tres años, mientras el grupo asegura orientarse hacia una “justicia diferenciada” con los operadores judiciales, prometiendo preservar sus vidas.