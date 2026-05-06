Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 may 2026 Actualizado 13:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“Estamos solos como familia”: Hermana de funcionario de la Fiscalía sometido a “juicio” por el ELN

Jesús Antonio Pacheco es uno de los secuestrados a los cuales el ELN impuso un “juicio revolucionario”. Su hermana, Yurley, habló con 6AM W de Caracol Radio.

“Estamos solos como familia”: Hermana de funcionario de la Fiscalía sometido a “juicio” por el ELN

“Estamos solos como familia”: Hermana de funcionario de la Fiscalía sometido a “juicio” por el ELN

00:00:0012:45
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Yurley Pacheco estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando sobre la incertidumbre que vive su familia tras el pronunciamiento de la guerrilla del ELN sobre el agente del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco, a quien dice haber sometido a un supuesto “juicio revolucionario”.

En desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0012:45
Descargar

Escuchar Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir