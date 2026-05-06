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“Estamos solos como familia”: Hermana de funcionario de la Fiscalía sometido a “juicio” por el ELN

Yurley Pacheco estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando sobre la incertidumbre que vive su familia tras el pronunciamiento de la guerrilla del ELN sobre el agente del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco, a quien dice haber sometido a un supuesto “juicio revolucionario”.

En desarrollo.

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