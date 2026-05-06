“Estamos solos como familia”: Hermana de funcionario de la Fiscalía sometido a “juicio” por el ELN
Jesús Antonio Pacheco es uno de los secuestrados a los cuales el ELN impuso un “juicio revolucionario”. Su hermana, Yurley, habló con 6AM W de Caracol Radio.
“Estamos solos como familia”: Hermana de funcionario de la Fiscalía sometido a “juicio” por el ELN
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Yurley Pacheco estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando sobre la incertidumbre que vive su familia tras el pronunciamiento de la guerrilla del ELN sobre el agente del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco, a quien dice haber sometido a un supuesto “juicio revolucionario”.
En desarrollo.
Escuchar la entrevista completa:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio en vivo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....