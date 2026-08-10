Terremoto Colombia: EE.UU. y CAF anuncian 16 millones de dólares para atender emergencia

El Gobierno de Estados Unidos anunció una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en varias regiones del país, destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo.

La ayuda económica fue informada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, donde expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y afirmó que está preparado para apoyar al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mientras se evalúan las necesidades sobre el terreno.

Antes de oficializar la ayuda económica, el secretario de Estado, Marco Rubio, había ofrecido apoyo a Colombia y adelantado que Estados Unidos se encontraba monitoreando la situación y listo para apoyar.

Rubio instó además a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en la página web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas en redes sociales de la Embajada en Bogotá para obtener asistencia e información oficial.

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Otras figuras políticas estadounidenses también han expresado su solidaridad con Colombia, entre ellas el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, quien afirmó que Estados Unidos está listo para respaldar a su “gran aliado” y destacó el “excelente liderazgo” del recién llegado De la Espriella.

Medio millón más

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció la donación de 500.000 dólares a Colombia para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país.

En nota de prensa, el banco explicó que los recursos serán canalizados a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a apoyar las acciones de atención humanitaria que se requieren en estos momentos.

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“Nos ponemos a disposición del Gobierno para acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas. Quiero agradecer a las autoridades colombianas por su liderazgo y por convocarnos a todos a trabajar unidos por la pronta recuperación de las zonas afectadas del país”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en la nota de prensa.

La institución señaló que esta respuesta se enmarca en su compromiso de apoyar a sus países miembros ante desastres y situaciones de emergencia, movilizando recursos para contribuir a la protección de las poblaciones afectadas y a los procesos de recuperación.