Cerca de 7 millones de colombianos deberán declarar renta este año a la DIAN: estos son los plazos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estima que este año alrededor de siete millones de personas naturales estarán obligadas a declarar renta, con lo que espera recaudar cerca de $6,1 billones.

Los plazos para presentar este asunto tributario son del 12 de agosto hasta el 26 de octubre.

La fecha exacta dependerá de los dos últimos dígitos del NIT, por lo que cada contribuyente deberá revisar el calendario oficial para conocer el día límite en el que debe cumplir con esta obligación.

Estas son las fechas:

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La autoridad tributaria hizo un llamado a no dejar el trámite para el último momento, ya que presentar la declaración con anticipación permite corregir posibles errores, reunir la documentación necesaria y evitar sanciones económicas por incumplir los plazos establecidos.

¿Quiénes deben declarar renta?

Según la DIAN, deberán hacerlo quienes durante 2025 hayan cumplido al menos una de las condiciones fijadas por la ley.

Por ejemplo, deberán declarar quienes hayan obtenido ingresos iguales o superiores a $69 millones de pesos durante el año, quienes realizaron compras o consumos por ese mismo monto, utilizaron tarjetas de crédito por encima de ese valor o registraron consignaciones bancarias, depósitos o inversiones que superaron esa cifra.

También están obligadas las personas cuyo patrimonio bruto al 31 de diciembre de 2025 haya sido superior a $224 millones, así como quienes eran responsables del IVA.

Es importante tener en cuenta que declarar renta no significa necesariamente que haya que pagar impuesto. En muchos casos, la declaración es un reporte de información financiera que permite a la DIAN determinar si el contribuyente debe pagar, tiene saldo a favor o no genera ningún valor por cancelar.

Herramientas para facilitar el proceso

Con el objetivo de hacer más sencillo este trámite, la DIAN habilitó la herramienta “Ayuda Renta”, que permite elaborar un borrador de la declaración antes de presentarla oficialmente.

Además, anunció que en las próximas semanas estará disponible la información exógena, un recurso que reúne los datos reportados por bancos, empresas y otras entidades para facilitar el diligenciamiento del formulario.

La entidad también puso en funcionamiento un micrositio con tutoriales, guías, capacitaciones y material educativo para resolver las principales dudas de los contribuyentes.

A esto se suma un ciclo de transmisiones en vivo, que se realizará hasta agosto, en el que expertos responderán preguntas sobre el proceso de declaración de renta y se puede encontrar por las redes sociales de la DIAN en YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok.

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Con el inicio del calendario tributario, millones de colombianos deberán revisar si cumplen los requisitos para declarar y conocer la fecha que les corresponde según su NIT. Cumplir con esta obligación dentro de los plazos establecidos permitirá evitar sanciones y contribuir al recaudo fiscal previsto para 2026.